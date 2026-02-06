Λευτέρης Αυγενάκης:Ένα Οραματικό πλάνο από τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων για τα Πεζά και Αναγκαίες Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας προς τις Τρεις Εκκλησιές

Αναπτυξιακή αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών και έργα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών στην ενδοχώρα Ηρακλείου

Με σχέδιο, επιμονή και θεσμική συνέπεια, προχωρούν δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, που απαντούν σε χρόνια προβλήματα και παράλληλα ανοίγουν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Πρόκειται για την αποκατάσταση της επικίνδυνης πρόσβασης στον παραλιακό οικισμό Τρεις Εκκλησιές, καθώς και για την ανάκτηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών.

Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται με την καθοριστική συμβολή του πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, σε στενή συνεργασία του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, του Δημάρχου κ. Μανώλη Κοκοσάλη και του αρμόδιου αντιδημάρχου για ζητήματα Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Μάμα Σφακιανάκη,

με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κ. Θοδωρή Λιβάνιο και τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Σάββα Χιονίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και το Πράσινο Ταμείο, με Πρόεδρο τον κ. Γιάννη Ανδρουλάκη.

Ασφαλής πρόσβαση στις Τρεις Εκκλησιές: Έργο προτεραιότητας για την προστασία και τη βιωσιμότητα του οικισμού

Οι Τρεις Εκκλησιές, παραλιακός οικισμός με πάνω από 500 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, αποτελεί έναν ενεργό προορισμό της ενδοχώρας με πληθυσμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η πρόσβαση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω παλαιότητας του δρόμου, κατολισθητικών φαινομένων και πτώσης βράχων που έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Με βάση ώριμη μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης και στο πλαίσιο ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προχωρά η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης για τη στατική ενίσχυση, αποκατάσταση και συνολική ασφάλεια της διαδρομής.

Το έργο στοχεύει:

• στην προστασία των πολιτών και επισκεπτών

• στη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής

• και στην άρση της απομόνωσης ενός ζωντανού παραλιακού οικισμού

Όπως τονίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης: «Η αποκατάσταση του δρόμου προς τις Τρεις Εκκλησιές είναι ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την ίδια τη δυνατότητα του τόπου να παραμείνει ζωντανός. Με ώριμο φάκελο, με σχέδιο και συνεργασία, προχωρούμε για μια μόνιμη λύση.»

Η περιουσία της Ένωσης Πεζών περνά ξανά στην κοινωνία: Ένα οραματικό έργο του Δήμου Αχαρνών – Αστερουσίων

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών διαθέτει ακίνητη περιουσία στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, η οποία σήμερα βρίσκεται υπό καθεστώς κατάσχεσης και αδράνειας. Σήμερα μετατρέπεται με τεκμηριωμένο σχέδιο σε πυλώνα τοπικής ανάπτυξης και επανάχρησης.

Το έργο αποτελεί οραματική πρόταση του Δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων, Μανώλη Κοκοσάλη, η οποία έχει ήδη μεταφραστεί σε συγκεκριμένο master plan αξιοποίησης .Σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαμορφώνεται σχέδιο που προβλέπει:

• τη χρηματοδότηση για την εξαγορά του ακινήτου από τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

• την αποτροπή της εκποίησης και την αποκατάσταση της συλλογικής του σημασίας

• την επαναξιοποίηση της εγκατάστασης με χρήσεις όπως πολιτισμός, αγροδιατροφή, εκπαίδευση ή δημοτική καινοτομία

Η πρόθεση είναι να ανακτηθεί ο συμβολισμός της Ένωσης ως θεσμός του τόπου και να μετασχηματιστεί σε φορέα παραγωγής, γνώσης και κοινωνικής συνοχής.

«Πρόκειται για μια προσπάθεια που απαιτεί σύνεση, πλήρη τεχνική ωρίμανση και προσεκτικά μελετημένα βήματα. Ο Δήμος έχει αναλάβει να τη φέρει εις πέρας με υπευθυνότητα, πολλή μεθοδικότητα και σταθερή προσήλωση στον στόχο της κοινωνικής αξιοποίησης» σημειώνει ο πρ. Υπουργος.

Με συνέργειες και επιμονή, η ενδοχώρα προχωρά

Οι δύο παρεμβάσεις λειτουργούν ως ενδεικτικό μοντέλο του πώς ο σχεδιασμός, η πολιτική βούληση και η τεκμηριωμένη συνεργασία μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιφέρουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα:

• Ενισχύεται η οδική ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή

• Διασώζεται περιουσία που απειλείται με απώλεια

• Δημιουργείται προστιθέμενη αξία μέσα από έξυπνη και ήπια αξιοποίηση

Η ενδοχώρα του Ηρακλείου αντιμετωπίζεται ως ισότιμο πεδίο πολιτικής πρόνοιας και αναπτυξιακής στόχευσης. «Με συνέπεια, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητες του τόπου, δίνουμε απαντήσεις σε προβλήματα που χρονίζουν. Η ενδοχώρα δεν περιμένει· προχωρά μπροστά, με σχέδιο και πράξεις», καταλήγει ο Λευτέρης Αυγενάκης.