Εκδήλωση για τη Λειψυδρία και την Ορθή Διαχείριση του Νερού στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «Καστελλάκη», εκδήλωση με θέμα:

«Λειψυδρία – Τρόποι Αντιμετώπισης – Ορθή Διαχείριση και Λελογισμένη Χρήση του Νερού»

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία, την τοπική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν:

• οι σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργεί η λειψυδρία,
• οι δυνατότητες πρόληψης και προσαρμογής,
• οι πολιτικές ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων,

• καθώς και η ανάγκη για συντονισμένη δράση Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό και θα πραγματοποιήσουν τοποθετήσεις εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς και θεσμικοί παράγοντες, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τα μέλη του, τους επαγγελματίες, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δήμος Χανίων:Σε ρυθμούς γιορτής, φαντασίας και συμμετοχής...

0
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να φορέσουν...

Στους συναρμόδιους Υπουργούς η αποκατάσταση των ζημιών...

0
Το ζήτημα άμεσης αποκατάστασης των πρόσφατων ζημιών στον παραλιακό...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Πολιτική

