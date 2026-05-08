Ελληνικά ξενοδοχεία: Κράτησαν τις τιμές τους και τον Μάρτιο

Παρά το ότι ο Μάρτιος ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου τα ελληνικά ξενοδοχεία είχαν γενικά σταθερές τιμές, με μικρές διαφοροποιήσεις

Σταθερές, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρέμειναν οι επιδόσεις των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης, που παραδοσιακά σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου για αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, δεν επηρεάστηκε σημαντικά σε επίπεδο βασικών ξενοδοχειακών δεικτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η έρευνα αφορά αποκλειστικά ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας.

Η εικόνα στα ελληνικά ξενοδοχεία

Ειδικότερα, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στο 50,5%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχε ανέλθει στο 50,1%.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση, καθώς τον Φεβρουάριο του 2026 η μέση πληρότητα είχε διαμορφωθεί στο 50%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της ζήτησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Μικρή άνοδος σημειώθηκε στη μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου, η οποία αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, τον φετινό Μάρτιο η μέση τιμή ανήλθε στα 86 ευρώ, έναντι 81 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, πάντως, η μέση τιμή παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς και τότε είχε διαμορφωθεί στα 86 ευρώ.

Αμετάβλητη παρέμεινε και η διάμεση τιμή δωματίου, η οποία τόσο τον Μάρτιο του 2026 όσο και τον Μάρτιο του 2025 διαμορφώθηκε στα 70 ευρώ. Όπως επισημαίνει το ΙΤΕΠ, «αυτό σημαίνει ότι τον Μάρτιο του 2026 τα μισά από τα 450.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 70 ευρώ».

Στα ίδια επίπεδα είχε κινηθεί η διάμεση τιμή και τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερότητα της τιμολογιακής πολιτικής των ξενοδοχείων.

Η έρευνα

Τα στοιχεία προέρχονται από τη μηνιαία έρευνα του ΙΤΕΠ για την πορεία των βασικών ξενοδοχειακών μεταβλητών — λειτουργία, πληρότητα και τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου.

Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε μήνα μέσω σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που αποστέλλεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδοχειακών μονάδων, τόσο ως προς την κατηγορία όσο και ως προς την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται. Η συλλογή των δεδομένων υλοποιείται με τη μέθοδο CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), ενώ κατά την επεξεργασία εφαρμόζεται τριπλή στάθμιση με βάση την κατηγορία, την περιφέρεια και το μέγεθος του ξενοδοχείου.

Η Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατη έρευνα της GBR Consulting που αναφέρονταν μεταξύ άλλων και στη μέση τιμή δωματίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που εμφανίζονται ικανοποιητικά με τα ξενοδοχεία να διατηρούν μια καλή τιμολογιακή πολιτική. Στην Αθήνα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4% και η μέση ημερήσια τιμή (ADR) κατά 2%, οδηγώντας σε άνοδο 4,5% τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR).

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πληρότητα διαμορφώθηκε ελαφρώς κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους, μειωμένη κατά 1,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ίσως λόγω και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η απόδοση του ADR ήταν ισχυρότερη και πιο συνεπής. Η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση και στους τρεις μήνες: +1,3% τον Ιανουάριο, +5,8% τον Φεβρουάριο και +4,1% τον Μάρτιο.

Το ADR ξεπέρασε επίσης το όριο των 100 ευρώ τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, υποδεικνύοντας ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει την τιμολογιακή της δύναμη παρά την ελαφρώς χαμηλότερη πληρότητα. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR έφτασε τα 60 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένο κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 10,6% πάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2024.