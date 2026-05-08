Ηράκλειο:Πανηγυρίζει την Κυριακή το Ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στη μνήμη της Σαμαρείτιδας

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών

Την προσεχή Κυριακή, 10 Μαΐου, εορτή της Σαμαρείτιδας – Αγίας Φωτεινής, πανηγυρίζει το ομώνυμο Ησυχαστήριο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

Το πρόγραμμα της πανηγύρεως

Πανηγυρικός Εσπερινός

Ο εσπερινός του Σαββάτου θα τελεστεί στις 7:00 μ.μ., χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Την Κυριακή ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ., ενώ θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

Υμνολογία της εορτής

Τους ύμνους της πανηγύρεως θα αποδώσει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Κωνσταντινουπόλεως κ. Φώτης Γιαννακάκης, πλαισιωμένος από τη χορωδία του ναού.

