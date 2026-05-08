Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πανηγυρίζει την Κυριακή το Ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στη μνήμη της Σαμαρείτιδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών
Την προσεχή Κυριακή, 10 Μαΐου, εορτή της Σαμαρείτιδας – Αγίας Φωτεινής, πανηγυρίζει το ομώνυμο Ησυχαστήριο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

Το πρόγραμμα της πανηγύρεως

Πανηγυρικός Εσπερινός
Ο εσπερινός του Σαββάτου θα τελεστεί στις 7:00 μ.μ., χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.
Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Την Κυριακή ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ., ενώ θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

Υμνολογία της εορτής
Τους ύμνους της πανηγύρεως θα αποδώσει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Κωνσταντινουπόλεως κ. Φώτης Γιαννακάκης, πλαισιωμένος από τη χορωδία του ναού.
poo.gr, User P

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους! Κανένα σχολείο από...

0
Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου του Υπουργείου...

Στην Κρήτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι...

0
Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ...

Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους! Κανένα σχολείο από...

0
Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου του Υπουργείου...

Στην Κρήτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι...

0
Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους! Κανένα σχολείο από την ύπαιθρο, στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους! Κανένα σχολείο από την ύπαιθρο, στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου του Υπουργείου...

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ελληνικά ξενοδοχεία: Κράτησαν τις τιμές τους και τον Μάρτιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρά το ότι ο Μάρτιος ήταν ο πρώτος μήνας...

Στην Κρήτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ – Πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST