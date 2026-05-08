Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους! Κανένα σχολείο από την ύπαιθρο, στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας για την συντήρηση των σχολείων, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την Κυβέρνηση ότι θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι Δήμοι και δη αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Από την Κρήτη, εντάχθηκαν σχολεία από τις τέσσερεις πρωτεύουσες και ορισμένους όμορους Δήμους τους από το βορρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από το Νομό Ηρακλείου, δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο από τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, Γόρτυνας, Αρχανών – Αστερουσίων και Φαιστού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τους υπόλοιπους Δήμους που εξαιρέθηκαν για να προχωρήσουν στις αναγκαίες συντηρήσεις των σχολείων τους και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, οφείλουν να το διεκδικήσουν.