ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν

Εντάλματα Σύλληψης

Συνελήφθησαν χθες (05.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 31χρονος ημεδαπός και 27χρονος αλλοδαπός καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν Εντάλματα Σύλληψης για

νομοθεσία περί ναρκωτικών της κας Ανακρίτριας του Β΄ Ανακριτικού Γραφείου του Πρωτοδικείου Χανίων, σύμφωνα με τα οποία αντικαταστάθηκαν οι περιοριστικοί όροι σε προσωρινή κράτηση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις ΚΟΚ

Συνελήφθη χθες (05.02.2026) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, 55χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς είχε αφαιρεθεί σε παρελθόντα χρόνο από ανωτέρω Υπηρεσία.

Προανάκριση ενεργείται από Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
