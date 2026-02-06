Δήμος Μυλοποτάμου: Ψηφιακή μετάβαση και εξωστρέφεια με στρατηγικό σχεδιασμό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Στέκι Περάματος, η εκδήλωση ενημέρωσης για το Τοπικό Εργαστήριο Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης, CityLab του Δήμου Μυλοποτάμου. Η δράση αποτέλεσε ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου και ενημέρωσης, με στόχο τη σύνδεση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα και εισαγωγική τοποθέτηση ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο οποίος επισήμανε ότι το CityLab αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής για ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον του τόπου, με σύγχρονους και εφαρμόσιμους όρους. Όπως ανέφερε,

η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη και το κρίσιμο ερώτημα σήμερα δεν είναι αν θα ακολουθήσουμε την ψηφιακή μετάβαση, αλλά πώς και με ποιο αποτέλεσμα. Τόνισε επίσης ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου προχωρά στην υλοποίηση δράσεων με μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία, τους επαγγελματίες, τους νέους ανθρώπους και την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως βασικά εργαλεία ανάπτυξης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και στην προοπτική προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων που επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στον τόπο μας αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Στη συνέχεια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχαήλ Βάμβουκας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Σαρρής. Χαιρετισμούς απέστειλαν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Εμμανουήλ Χνάρης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρος Τζεδάκης, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Μυλοποτάμου κ. Ιωσήφ Βουκάλης, κ. Αστρινός Νύκταρης, κ. Δημήτριος Μιχόπουλος και κ. Μιχαήλ Ζερβός, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Παύλος Νικηφόρος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης πολιτιστικοί σύλλογοι, επιχειρηματίες της περιοχής και πλήθος πολιτών.

Το έργο υλοποιείται με την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowd Policy, με αρμόδιους για την υλοποίησή του τον κ. Γιώργο Καραμανώλη, ιδιοκτήτη της εταιρείας, την κα Μαρία Σωτηρίου, Product Manager, και την κα Αθανασία Κωνσταντοπούλου, αρμόδια στον τομέα του Cyber Security. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε και η σχετική παρουσίαση.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι του CityLab και το συνολικό όραμα του Δήμου Μυλοποτάμου για την ψηφιακή μετάβαση. Ο κ. Γιώργος Καραμανώλης παρουσίασε την εφαρμογή CityOn, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τις υπηρεσίες του Δήμου, να υποβάλλουν αιτήματα και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, συμβάλλοντας στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας «Μυλοπόταμος Online», η οποία ανέδειξε τη σύγχρονη ψηφιακή προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων, την ενιαία εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών και επισκεπτών, καθώς και τη σύνδεση ψηφιακών υπηρεσιών και τοπικών δράσεων σε μία λειτουργική πλατφόρμα. Ακολούθησε ενότητα αφιερωμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της για την τοπική ανάπτυξη, με έμφαση σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η εξωστρέφεια.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία καταγράφηκαν προτάσεις και προβληματισμοί που θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα και τη συνέχιση της συνεργασίας μέσα από το CityLab του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και επιβεβαιώνει ότι, μέσα από στοχευμένες δράσεις ψηφιακής μετάβασης, ευθυγραμμίζεται έμπρακτα με τον εθνικό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.