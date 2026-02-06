Προκήρυξη 26 νέων θέσεων σε Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ στο Ρέθυμνο – Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Γ. Κεφαλογιάννης

Εξελίξεις δρομολογούνται στον τομέα της δημόσιας Υγείας, με την προώθηση διαδικασιών προσλήψεων μόνιμου λοιπού προσωπικού των δομών Υγείας, πέραν του ιατρικού δυναμικού.

Πρόκειται για παραϊατρικό, τεχνικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα για την καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα.

Από το σύνολο των θέσεων, έξι (6) αφορούν δομές Υγείας του νομού Ρεθύμνου, καλύπτοντας ανάγκες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και σε Κέντρα Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αναλυτικά, μέσω της 1Κ/2026, για το Ρέθυμνο προβλέπονται:

• μία (1) θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου,

• μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου,

• μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware) στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου,

• μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής,

• μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων στο Κέντρο Υγείας Περάματος,

• μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η προκήρυξη 2Κ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στην προκήρυξη αυτή περιλαμβάνονται είκοσι (20) θέσεις που αφορούν τον νομό Ρεθύμνου, ενισχύοντας το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα Κέντρα Υγείας του νομού και το ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, μέσω της 2Κ/2026, για το Ρέθυμνο προβλέπονται:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου:

• μία (1) θέση ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ιατρικών Εργαστηρίων,

• μία (1) θέση ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ραδιολογίας / Ακτινολογίας,

• μία (1) θέση ΤΕ Φυσικοθεραπείας,

• δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων,

• μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου,

• μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων.

Στα Κέντρα Υγείας του νομού:

• μία (1) θέση ΤΕ Επισκεπτών Υγείας στο Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου,

• τρείς (3) θέσεις ΤΕ Μαιευτικής στο Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου,

• μία (1) θέση ΤΕ Επισκεπτών Υγείας στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής,

• μία (1) θέση ΤΕ Μαιευτικής στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής,

• μία (1) θέση ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ιατρικών Εργαστηρίων στο Κέντρο Υγείας Περάματος,

• μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) στο Κέντρο Υγείας Περάματος,

• μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) στο Κέντρο Υγείας Περάματος,

• μία (1) θέση ΤΕ Μαιευτικής στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων.

Στο ΕΚΑΒ:

• μία (1) θέση ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων,

• δύο (2) θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Ηρακλείου, Τομέας Ρεθύμνου.

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε γραπτή του δήλωση, σημειώνει:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς οι διαδικασίες ενίσχυσης των δομών Υγείας στο Ρέθυμνο προχωρούν με συστηματικά και σταθερά βήματα. Η δημοσίευση της προκήρυξης 1Κ/2026 και η αποστολή της 2Κ/2026 στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση αποτυπώνουν μια συνολική παρέμβαση 26 νέων θέσεων για τον νομό μας, που αφορούν λοιπό υγειονομικό, παραϊατρικό, τεχνικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, σε διαφορετικές βαθμίδες και ειδικότητες, ιδιαίτερα σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος Υγείας.

Οι προκηρύξεις αυτές έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού, τόσο εκείνες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε παράλληλο χρόνο, όσο και προς αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Υγείας.

Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τρείς θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύχθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου για τα Κέντρα Υγείας Ρεθύμνου, Περάματος και Ανωγείων, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν σε πέντε θέσεις ιατρών που είχαν προκηρυχθεί τον προηγούμενο Νοέμβριο για το σύνολο των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού. Ενώ παράλληλα, προχωρά και η σχετική διαδικασία που αφορά θέσεις ιατρών στη βαθμίδα του Διευθυντή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις διοικήσεις και τα στελέχη των δομών Υγείας του νομού μας, συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε κάθε παρέμβαση να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθερή και διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας στο Ρέθυμνο, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».