Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τον καρκίνο και τη σημασία της διατροφής από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάλεμε, παραπλεύρως του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή για το κοινό επιστημονική, ενημερωτική εκδήλωση για τον Καρκίνο και τη σημασία της διατροφής.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Χανίων και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Ενορία Αγίου Αντωνίου Μάλεμε, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάλεμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάλεμε.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι ομιλητές:

” Καρκίνος και Διαβήτης”, Αργυρώ Γκόγκου, Παθολόγος Διαβητολόγος

“Διατροφή σε ασθενείς με καρκίνο”, Δόμνα Αρτεμάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικού- Αιματολογικού Γ.Ν.Χανίων ” Άγιος Γεώργιος”

“Τροφή ως σύμμαχος: Διατροφή στον Καρκίνο και τον Διαβήτη”, Σοφία Κιλιτζιράκη, Διαιτολόγος -Διατροφολόγος. Μεταπτυχιακό: “Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης”. Ειδίκευση: Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος

«Γέφυρα στη φροντίδα-Ίση πρόσβαση στη ζωή»