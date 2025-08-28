ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συνελήφθη άτομο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά (52) δενδρύλλια κάνναβης
Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, χθες (27.08.2025) μεσημβρινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν τρεις ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά πενήντα δύο (52) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως δύο (2) μέτρων και εντοπίστηκε 54χρονος ημεδαπός κατά το χρόνο που προέβαινε σε καλλιεργητικές εργασίες και συνελήφθη.

Από τη διενεργουμένη έρευνα και προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή ακόμα δύο ημεδαπών ηλικίας 32 και 59 ετών, στην προαναφερόμενη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Κατασχέθηκαν -2- οχήματα και πλήθος αντικειμένων – πειστηρίων, για διερεύνηση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
