Δήμος Πλατανιά:Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ και την παροχή στήριξης στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό.

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ σε άμαχους πληθυσμούς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές της Παλαιστίνης και εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, την καταστροφή υποδομών και τις ανθρωπιστικές συνέπειες που πλήττουν κυρίως αμάχους, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική Δημόσια Συνεδρίασή του στις 26/08/2025, με ομοφωνία των παρόντων μελών του προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη γενοκτονία που υφίσταται ο Παλαιστινιακός Λαός από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Οι χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, ο εκτοπισμός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, η ολοσχερής καταστροφή οικισμών, καθώς και η ισοπέδωση σχολείων και νοσοκομείων, που προκαλούν οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, συνιστούν εγκλήματα πολέμου και οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση.

Η παρατεταμένη και συστηματική παρεμπόδιση της πρόσβασης του παλαιστινιακού πληθυσμού σε βασικά αγαθά, όπως νερό, τρόφιμα και φάρμακα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων παιδιών, όπως έχει ήδη επισημάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η συνέχιση αυτής της πρακτικής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως απάντηση στην ειδεχθή επίθεση εναντίον αμάχων πολιτών τον Οκτώβριο του 2024 καθώς η συλλογική τιμωρία και η βαναυσότητα απέναντι σε αθώους, δεν αποτελούν ούτε νόμιμη ούτε ηθικά αποδεκτή αντίδραση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καταδικάζει τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση:

 Να στηρίξει έμπρακτα τον Παλαιστινιακό Λαό στον αγώνα του για ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη,

 Να απέχει από κάθε μορφή στήριξης και πολιτικής κάλυψης προς το Κράτος του Ισραήλ.

 Να απαιτήσει την άμεση παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Κράτους του Ισραήλ και την επίτευξη εκεχειρίας

 Να ζητήσει το άμεσο άνοιγμα διαδρόμων ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να εξασφαλιστεί η αποστολή νερού, τροφίμων και φαρμάκων στον Παλαιστινιακό Λαό

 Να καλέσει την Ελληνική Κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά και επίσημα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ.

 Να ζητήσει την άμεση παύση της χρήσης των στρατιωτικών υποδομών της Κρήτης για επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ισραήλ.

Αναθέτει στον κο Δήμαρχο την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τον νόμο.

Το παρόν ψήφισμα θα αποσταλεί προς δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ