Συνετρίβη αεροπλάνο στην Ινδία με 242 επιβαίνοντες με προορισμό το Λονδίνο – Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Ινδία είχε προορισμό το Λονδίνο ενώ σύμφωνα με το India Today, συνετρίβη κατά την απογείωσή του

Αεροπλάνο της Air India με 242 επιβαίνοντες συνετρίβη στην Ινδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε προορισμό το Λονδίνο ενώ σύμφωνα με το India Today, συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Δείτε live εικόνα από το σημείο της συντριβής

LIVE | An #AirIndia flight en route from #Ahmedabad to #Birmingham has reportedly crashed near the airport shortly after takeoff. Initial reports suggest over 240 passengers and crew were onboard the Boeing 787 Dreamliner. https://t.co/a0G59qFNWZ — The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025

Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής

Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, στο σημείο της συντριβής υψώθηκε μαύρος καπνός ενώ άνθρωποι μεταφέρονταν με φορεία σε νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο αεροσκάφος υπήρχαν 242 άτομα, εκ των οποίων οι 230 ήταν επιβάτες και οι υπόλοιποι 12 πλήρωμα.

Στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω ότι η πτήση 171 της Air India ενεπλάκη σε ένα τραγικό ατύχημα σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Air India ,όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως έγινε γνωστό, στο αεροπλάνο, επέβαιναν 169 Ινδοί, 53 Άγγλοι, 7 Πορτογάλοι και ένας Καναδός ενώ επέβαιναν και 11 παιδιά.

Σύμφωνα με το BBC όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ αναστέλλονται.