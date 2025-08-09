ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συντονισμός Συλλογικοτήτων Ηρακλείου για την Παλαιστίνη – Μοτοπορεία 10/8 στις 19.00

Όλη η χώρα στους δρόμους για την Παλαιστίνη!

10 Αυγούστου, Πανελλαδική ημέρα δράσης σε νησιά και τουριστικούς
προορισμούς ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τους
υποστηρικτές της.

📣 Ανταποκρινόμαστε στο παραπάνω πανελλαδικό κάλεσμα σε κινητοποιήσεις,
που έκαναν από κοινού το BDS Greece, το March to Gaza Greece και η
Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, που για εμάς εσωκλείει τη συνεχή και
αμέριστη στήριξη του λαού της Παλαιστίνης, του αγώνα της παλαιστινιακής
Αντίστασης, αλλά και ολικού μποϋκοτάζ του γενοκτονικού σιωνιστικού
μορφώματος, καλούμε αυτήν την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα
σε (προ)συγκέντρωση και μοτοπορεία για να στείλουμε το μήνυμα μας σε
όσες περισσότερες περιοχές, σε όσους περισσότερους τουριστικούς
προορισμούς μπορούμε στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Το ραντεβού μας για την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 7μμ,θα είναι στην Νέα
Αλικαρνασσό, στην αλάνα στη συμβολή των οδών Αρτεμισίας & Πυγδάμου.

Αποφασίσαμε να αναδείξουμε το ζήτημα της Παλαιστίνης και της γενοκτονίας
αυτήν τη φορά σε περιοχές που πλήττονται από το αδηφάγο τουριστικό
κεφάλαιο και βιομηχανία, γιατί εκεί αυτήν τη στιγμή έχει στηθεί ένα
παιχνίδι προπαγάνδας γύρω από την “προστασία του τουριστικού μας
προϊόντος” με την αποδοχή χιλιάδων τουριστών από το κράτος δολοφόνο με
τη συναινετική δουλοπρεπή στάση επιχειρήσεων και τοπικών αρχών.
Τουριστών που μόνο αθώοι δεν είναι,μιας και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς
κάθε πτυχή του κεφαλαίου της ισραηλινής οικονομίας στηρίζει τις
δολοφονικές τους μηχανές, και συνάμα θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται η
χώρα, πεδίο διασκέδασης και ξεκούρασης των δολοφόνων στρατιωτών, των
οικογενειών τους και όσων στηρίζουν την εγκληματική δράση τους.
Με “όπλο” τα οχήματά μας, αυτοκίνητα και μηχανές, ας γεμίσουμε τους
δρόμους και τις τουριστικές μας περιοχές με χαρακτηριστικά και τις φωνές
μας υπέρ της Παλαιστίνης του λαού και της ενωμένης αντιστασιακής της
δύναμης, ενάντια στη γενοκτονία, στο θανατηφόρο λιμό, στην κατοχή και
βία του σιωνισμού και των συμμάχων του.

Ας δείξουμε στην κυβερνητική και κοινωνική κατρακύλα που κλείνει τα
μάτια στο βωμό του δήθεν κέρδους και ανταλλάσσει ματωμένα
χρήματα/κεφάλαια/ γη/ ύδωρ με τους γενοκτόνους, οτί εμείς δεν είμαστε με
το ΙΣΡΛ, αλλά με την περηφάνεια ενός κόσμου που αντιστέκεται.
Ας δείξουμε ότι είμαστε πολλά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και της
ανθρωπιάς και βροντοφωνάζουμε:

Το αιματοβαμμένο ισραηλινό κεφάλαιο δεν θα ξεπλυθεί εδώ.
Καμία αναψυχή για δολοφόνους έποικους, στρατιώτες του IOF.

Καμία Ειρήνη χωρίς Δικαιοσύνη
Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Τo ραντεβού μας την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 7μμ στην αλάνα στην οδό
Αρτεμησίας & Πυγδάμου στη Νέα Αλικαρνασσό
[https://maps.app.goo.gl/MwjVWpsTPNP1pmKZ8]
Ερχόμαστε με γεμάτα τα ρεζερβουάρ μας και τις καρδιές μας για την
Παλαιστίνη.
Κρατάμε σημαίες, κεφίγιες, αφίσες για να στολισουμε τα οχήματα μας και
να περνάμε το μήνυμα αλληλεγγύης!

