ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τα Χριστούγεννα ήρθαν στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρόλο που είναι Οκτώβριος, η μαγεία των γιορτών έφτασε στα Χανιά! Δείτε την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη βιτρίνα που «ντύθηκε» πρώτη
Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει ακόμα Οκτώβριο, όμως η μαγεία των επικείμενων γιορτών έχει ήδη κατακλύσει την πόλη των Χανίων, καθώς ετοιμάστηκε και μάλιστα με άκρως εντυπωσιακό τρόπο η πρώτη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα.

Η εντυπωσιακή διακόσμηση του καταστήματος ECOHOME κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις των περαστικών, μεταμορφώνοντας τη γωνιά του σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο φως, ζωντανά χρώματα και έντονη λάμψη.

Η πολυτέλεια του κόκκινου και του χρυσού
Με κυρίαρχες αποχρώσεις το βαθύ κόκκινο και το χρυσό, λαμπερά φωτάκια, χρυσά αστέρια και στολίδια που αστράφτουν από μακριά, η χριστουγεννιάτικη βιτρίνα αποπνέει ζεστασιά και πολυτέλεια, υπενθυμίζοντας πως η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου δεν βρίσκεται και τόσο μακριά.

Το παραμυθένιο σκηνικό
Στο κέντρο του σκηνικού, ο Άγιος Βασίλης κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, διαβάζοντας το βιβλίο του. Γύρω του έχουν τοποθετηθεί δέντρα, φιγούρες, δώρα και πολλοί στολισμοί που προκαλούν τον περαστικό να σταματήσει για να απολαύσει την κάθε λεπτομέρεια.

Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, λαμπερή και παραμυθένια, κάτι που σίγουρα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Οι περαστικοί κοντοστέκονται για να φωτογραφίσουν τη βιτρίνα, ενώ οι πρώτες συζητήσεις με θέμα τα Χριστούγεννα έχουν ήδη ξεκινήσει στους δρόμους της πόλης.

Η λάμψη που δε γνωρίζει ημερολόγιο
Από τις φωτεινές γιρλάντες μέχρι τα επιβλητικά στολισμένα δέντρα και τα λαμπερά δώρα, κάθε λεπτομέρεια της χριστουγεννιάτικη βιτρίνα έχει επιμεληθεί με γούστο και ιδιαίτερη φαντασία.

Η βιτρίνα του ECOHOME εισάγει τους κατοίκους και τους επισκέπτες στο πνεύμα των γιορτών νωρίτερα, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται από το ημερολόγιο αρκεί μία μόνο ματιά για να μας μεταφέρει στη μαγεία και τη ζεστασιά αυτής της μοναδικής εποχής. Φαίνεται πως φέτος, τα Χριστούγεννα έρχονται λίγο πιο νωρίς, και αν κρίνουμε από το θέαμα, αυτό μόνο θετικό είναι για την αγορά και την ατμόσφαιρα της πόλης.https://www.zarpanews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για...

0
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη ,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για...

0
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη ,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Αγιασμός στον Κύκλο Μελέτης Αγίας Γραφής της Ενορίας Περάματος
Επόμενο άρθρο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη , ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...

Λασιθι:Ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης τη...

Δήμος Ηρακλείου:Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκινάει για δεύτερη χρονιά η βιωματική δράση της Δημοτικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST