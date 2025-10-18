Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Οι διαπραγματεύσεις ΕΔΕΥΕΠ με το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη νέα σελίδα που επιχειρεί να ανοίξει η Ελλάδα για τους υδρογονάνθρακες.

Η προσφορά που υπέβαλλε το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy για τη μίσθωση των υπεράκτιων παραχωρήσεων «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ» φτάνει στο τέλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΟΤ, της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η απόφαση για την προσφορά Chevron – Helleniq Energy

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, στην παρούσα φάση τρέχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον operator του σχήματος, την αμερικανική Chevron και την αρμόδια επιτροπή για πιθανή βελτίωση της οικονομικής προσφοράς.

Πηγές, σημειώνουν ότι αυτή είναι και η τελευταία φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μία διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και ο αμερικανικός κολοσσός Chevron εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θαλάσσια παραχώρηση «Νότια της Πελοποννήσου» και ένα μήνα μετά για τα θαλάσσια blocks νότια της Κρήτης.

Στις 30 Απριλίου προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός και στις 10 Σεπτεμβρίου το προαναφερόμενο επενδυτικό σχήμα εμφανίστηκε στον διαγωνισμό καταθέτοντας δεσμευτική προσφορά.

Τα σημεία αξιολόγησης της προσφοράς για τους υδρογονάνθρακες

Τα σημεία κλειδιά που αξιολογούνται στην προσφορά του σχήματος Chevron – Helleniq Energy είναι:

Το πρόγραμμα με τις ελάχιστες ερευνητικές εργασίες

Οικονομική εγγύηση σε ευρώ για τις ελάχιστες ερευνητικές εργασίες

Royalty (μίσθωμα) στο ελληνικό δημόσιο

Το μίσθωμα αυτό συνδέεται με το λόγο των σωρευτικά ακαθάριστων εσόδων προς τα σωρευτικά έξοδα. Το ύψος του μισθώματος κλιμακώνεται με κατώτερο το 4% επί των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους που θα παραχθούν.

Ποσοστό αποσβέσεων ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων

Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί μεταξύ 70% και 40%

Signature bonus και production bonus

Αυτό προσδιορίζεται σε ευρώ και είναι επί της ουσίας ένα χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα με την υπογραφή της σύμβασης και ένα αντάλλαγμα παραγωγής.

Ετήσιο ποσό για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του προσωπικού της ΕΔΕΥΕΠ

Το κατ’ ελάχιστον ποσό είναι 100.000 ευρώ.

Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής

Το επενδυτικό σχήμα θα πρέπει να προτείνοει ποσοστό αποδέσμευσης της αρχικής συμβατικής περιοχής σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 20% έως και 50% στο τέλος της κάθε φάσης του σταδίου ερευνών.

Στρεμματική αποζημίωση σε ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προτείνουν στις τρεις φάσεις των ερευνών και στη φάση της εκμετάλλευσης ποσό ως στρεμματική αποζημίωση, το οποίο θα αυξάνεται όσο προχωρούν τα έτη της κάθε φάσης.

Οι συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες

Η περίοδος αξιολόγησης της προσφοράς, με βάση και τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, έχει ως απώτατο χρονικό περιθώριο τις 60 ημέρες. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της δεσμευτικής πρότασης αλλά και οι διαπραγματεύσεις με την ΕΔΕΥΕΠ, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η αρμόδια εταιρεία για να φέρει σε πέρας τον διεθνή διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι έπεται και ο έλεγχος των συμβάσεων μίσθωσης των θαλάσσιων παραχωρήσεων, με την υπογραφή τους να οριοθετείται, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει ουκ ολίγες φορές προσδιορίσει χρονικά το τέλος της διαδικασίας για τις παραχωρήσεις των θαλάσσιων blocks στο τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε θα έχουν κυρωθεί οι συμβάσεις από τη Βουλή.

Οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες από τη Chevron

Εφόσον οι συμβάσεις κυρωθούν από τη Βουλή τέλος του χρόνου, τότε ξεκινούν τα στάδια των ερευνητικών εργασιών της Chevron στα συγκεκριμένα θαλάσσια blocks.

Το πρώτο στάδιο των ερευνών διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D, το δεύτερο στάδιο κρατά δύο χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D αλλά και ερευνητικές γεωτρήσεις και το τρίτο στάδιο διαρκεί δύο χρόνια με σεισμικές έρευνες 3D και ερευνητικές γεωτρήσεις.