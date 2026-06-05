Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δημοπράτησης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια πλειοδοτική διαδικασία για την εκμίσθωση των διαθέσιμων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με πλήρη διαφάνεια και με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και προσέλκυσε το ενδιαφέρον επαγγελματιών και επιχειρηματιών που επέλεξαν να συνδέσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με έναν χώρο που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τα Χανιά. Η συμμετοχή που καταγράφηκε επιβεβαιώνει τη δυναμική της Δημοτικής Αγοράς και την προοπτική που διαμορφώνεται για τη νέα της λειτουργία.

Μέσα από τη δημοπρασία διαμορφώνεται σταδιακά το νέο μίγμα χρήσεων της Δημοτικής Αγοράς, με δραστηριότητες που συνδέονται με την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία, το εμπόριο και την ανάδειξη των ποιοτικών κρητικών προϊόντων.

Η σταδιακή επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του Δήμου Χανίων για την αναζωογόνηση ενός χώρου που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία, την ταυτότητα και την καθημερινότητα των Χανιωτών. Στόχος είναι μια Αγορά λειτουργική, εξωστρεφής και ανοιχτή στην κοινωνία, που θα στηρίζει την τοπική οικονομία, θα δίνει χώρο στην επιχειρηματικότητα και θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Χανίων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ανέφερε:

«Η Δημοτική Αγορά ξαναγεμίζει ζωή και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Βλέπουμε ανθρώπους να επενδύουν, να σχεδιάζουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και να εμπιστεύονται έναν χώρο που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της καθημερινότητας των Χανίων. Η εικόνα μιας γεμάτης, ενεργής και ζωντανής Αγοράς ήταν εξαρχής ο στόχος μας.

Η επόμενη μέρα της Δημοτικής Αγοράς δεν αφορά μόνο τα καταστήματα που ανοίγουν. Αφορά την επιστροφή ενός χώρου που ανήκει σε όλους τους Χανιώτες και που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο συνάντησης, δημιουργίας και καθημερινής ζωής για την πόλη.»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αναστάσιος Αλόγλου, δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή, μοναδικός στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε μια διαδικασία απολύτως καθαρή, διαφανή και αξιόπιστη για όλους τους συμμετέχοντες. Εργαστήκαμε συστηματικά, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε κάθε

στάδιο να πραγματοποιηθεί με σαφείς κανόνες και απόλυτο σεβασμό στον κανονισμό λειτουργίας και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δημοπρασία.

Το σημαντικότερο για εμάς είναι ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, σε κλίμα εμπιστοσύνης και με σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες. Το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκε καμία αμφισβήτηση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της δουλειάς που προηγήθηκε, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των υπηρεσιών και των στελεχών που εργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.»

Στο πλαίσιο της ολοκληρωθείσας διαδικασίας, οι χρήσεις που διαμορφώνονται στα καταστήματα για τα οποία αναδείχθηκαν πλειοδότες είναι οι εξής:

• 4 καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων

• 2 καταστήματα ζαχαροπλαστικής – παραδοσιακού παγωτού

• 1 κατάστημα εστίασης

• 1 κατάστημα κρητικών φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

• 1 κατάστημα τοπικών προϊόντων

• 1 κρεοπωλείο

• 1 ανθοπωλείο

• 1 καφεκοπτείο

• 1 κατάστημα εμπορίας κρητικών αποσταγμάτων

• 1 κατάστημα εμπορίας κρητικού οίνου

Για τα καταστήματα για τα οποία δεν αναδείχθηκε πλειοδότης κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας, ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε νέα διαδικασία εκμίσθωσης, με στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση και πλήρη ανάπτυξη της Δημοτικής Αγοράς. Για τις σχετικές διαδικασίες θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

** ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δήμος Χανίων διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, δεν έχει προβεί σε δημοσιοποίηση ονομάτων ή άλλων προσωπικών πληροφοριών. Οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία έχουν δημοσιευθεί ή αναπαραχθεί σε μέσα ενημέρωσης δεν προέρχονται από επίσημη ενημέρωση του Δήμου Χανίων.