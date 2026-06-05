ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

H συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου Θάνο Λίπα δέχθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης τέσσερις ώρες πριν από τη σύσκεψη φορέων που έχει συγκαλέσει -με θέμα την Κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου- η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου ΤΕΕ ΤΔΚ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνης και με τη συμμετοχή κλιμακίου του Ελληνικού Κτηματολογίου με επικεφαλής τον κ. Λίπα, καθώς επίσης και εκπροσώπων του Μελετητικού Σχήματος.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου συζήτησαν διεξοδικά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία ανάρτησης και τις διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων και τα οποία θα τεθούν εκτενώς επί τάπητος στην απογευματινή ενημερωτική εκδήλωση στο «Σπίτι του Πολιτισμού».

Στη διάρκεια της συνάντησης προέκυψε η δεδομένη θετική διάθεση του Ελληνικού Κτηματολογίου για να ρυθμισθούν τα ζητήματα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

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Team Πολ. Κρήτης
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