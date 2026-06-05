ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Εορτασμός «Ημέρας τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 07 Ιουνίου 2026, Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα εορταστεί πανελλαδικά, η καθιερωμένη «Ημέρα τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σας γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις υπέρ των αποστράτων αστυνομικών και στη συνέχεια θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν Θρησκευτικές, Πολιτικές, Δικαστικές και Στρατιωτικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, τα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού και των ενώσεων αποστράτων. Καλούνται οι απόστρατοι

αστυνομικοί με τις οικογένειες τους καθώς και οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. και όσοι επιθυμούν να παραστούν στους εν λόγω εορτασμούς.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων:

ΧΑΝΙΑ
Ώρα 08.30’-10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

ΡΕΘΥΜΝΟ
Ώρα 10.00’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τεσσάρων Μαρτύρων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ώρα 08.30΄-10:00’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

ΛΑΣΙΘΙ
Ώρα 09.30’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγίου Νικολάου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σιβυλλικό μήνυμα Σαμαρά για το ενδεχόμενο νέου...

0
Η επίσκεψη Σαμαρά στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από θερμή συνάντηση...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 6...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Σιβυλλικό μήνυμα Σαμαρά για το ενδεχόμενο νέου...

0
Η επίσκεψη Σαμαρά στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από θερμή συνάντηση...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 6...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινούν εργασίες επαναδιαγράμμισης από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Επόμενο άρθρο
H συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σιβυλλικό μήνυμα Σαμαρά για το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επίσκεψη Σαμαρά στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από θερμή συνάντηση...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δημοπράτησης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια πλειοδοτική...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Δράσεις καθαρισμού, ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι...