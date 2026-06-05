Κρήτη:Εορτασμός «Ημέρας τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»

Στις 07 Ιουνίου 2026, Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα εορταστεί πανελλαδικά, η καθιερωμένη «Ημέρα τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σας γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις υπέρ των αποστράτων αστυνομικών και στη συνέχεια θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν Θρησκευτικές, Πολιτικές, Δικαστικές και Στρατιωτικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, τα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού και των ενώσεων αποστράτων. Καλούνται οι απόστρατοι

αστυνομικοί με τις οικογένειες τους καθώς και οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. και όσοι επιθυμούν να παραστούν στους εν λόγω εορτασμούς.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων:

ΧΑΝΙΑ

Ώρα 08.30’-10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ώρα 10.00’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τεσσάρων Μαρτύρων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ώρα 08.30΄-10:00’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

ΛΑΣΙΘΙ

Ώρα 09.30’ Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγίου Νικολάου.