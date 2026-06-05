Ξεκινούν εργασίες επαναδιαγράμμισης από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι για λόγους συντήρησης των οδών και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των κινουμένων οχημάτων σε αυτές, την Δευτέρα 08-06-2026 θα ξεκινήσουν εργασίες επαναδιαγράμμισης της διασταύρωσης Καρέ – Αρμένων με την επαρχιακή οδό 3 και στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες εργασίες επαναδιαγράμμισης του άξονα της οδού της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Παλέ έως την είσοδο στο Φαράγγι Κοτσιφού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχει στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.