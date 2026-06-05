Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ., κ. Άρη Παπαδογιάννη, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2026

«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλώς μια ημέρα συμβολισμού. Αποτελεί μια υπενθύμιση ευθύνης απέναντι στους φυσικούς πόρους που στηρίζουν την καθημερινότητα, την παραγωγή και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Για την Κρήτη, το νερό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της ευθύνης. Η διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ύδρευση και άρδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών. Είναι ζήτημα περιβαλλοντικής ισορροπίας, ανθεκτικότητας και βιώσιμου σχεδιασμού για το μέλλον.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης επενδύει διαρκώς σε έργα, τεχνογνωσία και σύγχρονες λύσεις που ενισχύουν την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, περιορίζουν τις απώλειες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών και του πρωτογενούς τομέα.

Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τον σεβασμό σε κάθε σταγόνα νερού. Είναι μια κοινή υπόθεση που απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και καθημερινές επιλογές με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

Με σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους της Κρήτης και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν τόπο βιώσιμο, ανθεκτικό και περιβαλλοντικά ισχυρό».

Άρης Παπαδογιάννης

Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)