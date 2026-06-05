Κατά το τριήμερο από 2ας έως 4ης Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε Ιεραποδημία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην Ιερά Νήσο Τήνο.

Της Ιεραποδημίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος, με την κανονική άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου, χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, το απόγευμα της Τρίτης, 2ας Ιουνίου 2026, και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το πρωί της Τετάρτης, 3ης Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Τον Σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του υποδέχθηκαν με χαρά ο Αρχιερατικός Επίτροπος Τήνου, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός, ο Ιεροκήρυξ του Ιερού Θεομητορικού Προσκυνήματος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Σέττας και οι διακονούντες το Ιερό τούτο σέμνωμα πατέρες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι προσκυνητές είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν την Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας και άλλα σημεία της Ιεράς Νήσου Τήνου.

Ο Σεβασμιώτατος και ο όμιλος των προσκυνητών επέστρεψαν στο Ρέθυμνο αργά το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Ιουνίου 2026.