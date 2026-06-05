Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια ευκαιρία να αναλογιστούμε την ευθύνη μας απέναντι στον τόπο που ζούμε και να ενισχύσουμε τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Η κλιματική κρίση μάς απασχολεί έντονα, καθώς οι επιπτώσεις της γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς μέσα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, το ζήτημα της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης του νερού αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Η πραγματικότητα δείχνει ότι, ως κοινωνία, δεν είμαστε ακόμη επαρκώς προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές, επενδύσεις σε υποδομές, εκπαίδευση, ενημέρωση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ευθύνη μόνο των θεσμών. Είναι υπόθεση όλων μας. Χρειάζεται πολλή δουλειά, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να υιοθετήσουμε πιο βιώσιμες πρακτικές, να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου μέλλοντος.

Ας αξιοποιήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ως αφετηρία για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, συνεργασία και δράση. Το περιβάλλον δεν είναι απλώς η κληρονομιά που παραλάβαμε. Είναι η παρακαταθήκη που οφείλουμε να διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές.