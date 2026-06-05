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Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Δράσεις καθαρισμού, ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι δράσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και ενεργούς συμμετοχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης καθαρισμού, μηχανήματα και το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας Γιάννη Συμιανάκη, προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού στα οδικά δίκτυα Αρκαλοχώρι – Γαζέπι Μύλος, Γαζέπι Μύλος – Καστέλλι και Αρκαλοχώρι – Θραψανό.

O Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με το προσωπικό του Δήμου όσο και τους μικρούς μαθητές που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα γενιά στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.

Στις δράσεις συμμετείχαν επίσης όλοι οι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων, εκπαιδευτικοί και πολίτες, στηρίζοντας την πρωτοβουλία.

Παράλληλα, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, σε συνεργασία με το εθελοντικό σωματείο κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικτύου «Κανείς Μόνος», υλοποίησαν μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση με επίκεντρο την ανακύκλωση.

Κάθε τάξη του σχολείου ανέλαβε τη ζωγραφική ενός κάδου ανακύκλωσης, μετατρέποντας έξι απλούς κάδους σε πολύχρωμα έργα τέχνης που αντικατοπτρίζουν τη φαντασία και την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών. Τα έξι αυτά μοναδικά δημιουργήματα για την ανακύκλωση πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού, τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Αρκαλοχωρίου, καθιστώντας την ανακύκλωση βιωματική, ορατή και ελκυστική για όλους τους κατοίκους.

Η δράση αποτέλεσε παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας σχολείου και τοπικής κοινωνίας, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από νεαρή ηλικία και την ενίσχυση της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα. Παράλληλα, ανέδειξε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στα θρανία, καθώς τα παιδιά έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί αλλαγής στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας το αποτύπωμα τους στην πόλη με τον πιο όμορφο τρόπο.

Την ίδια στιγμή, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου πραγματοποίησε δράση καθαρισμού στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου, καθώς και σε γειτονικό κοινόχρηστο χώρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας των εν λόγω σημείων.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Μέσα από συντονισμένες δράσεις, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών μας που αποτελούν τους αυριανούς θεματοφύλακες του περιβάλλοντος.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας θέτουμε σταθερά τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν συμβολικό αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα. Απέδειξαν ότι όταν υπάρχει συνεργασία μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα καθώς και ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση λίγων αλλά όλων μας και απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, συνέπεια και συμμετοχή. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους συμμετείχαν στη σημερινή πρωτοβουλία του Δήμου.

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας πιο όμορφο και πιο καθαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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