ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ CHANIA TRAILS

Ταξίδι γνωριμίας με τα Μονοπάτια Χανίων – Chania Trails – οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης για ομάδα επαγγελματιών του χώρου του βιωματικού πεζοπορικού τουρισμού από το εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία).

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την φθινοπωρινή εκδοχή της Κρήτης μέσα από τα Μονοπάτια των Χανίων και των ανθρώπων που δίνουν πνοή στην ενδοχώρα του τόπου. Για μία εβδομάδα περιηγήθηκαν ανάμεσα στα χωριά, την επαρχία, τις διαδρομές, γεύτηκαν την αυθεντική φιλοξενία των ντόπιων, συγκέντρωσαν τις πλούσιες εμπειρίες που προσφέρει η ανόθευτη και βιώσιμη ταυτότητα των Χανίων.

Τα οινοποιεία και η γαστρονομία της Κρήτης, οι λαογραφικές συλλογές και η τοπική ιστορία, το αρχαιολογικό μουσείο και η αρχαία Άπτερα, η ελαιοσυγκομιδή και τα καζάνια, τα παραδοσιακά καφενεία και τα τοπικά βότανα, η επαφή με τις διαδρομές και την παραγωγή των βοσκών, και όλα αυτά φυσικά μέσα από τα μονοπάτια που τα διασυνδέουν, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ταξιδιού.

Τις επόμενες εβδομάδες οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα διαμορφώσουν εξειδικευμένες προτάσεις για δυνητικούς επισκέπτες που θα ακολουθήσουν τα βήματά τους συνδυάζοντας την πεζοπορία με την γνωριμία της ενδοχώρας και των ανθρώπων της. Τόσο μέσα από οργανωμένες ή ελεύθερες επισκέψεις μέσω πεζοπορικών ταξιδιωτικών γραφείων όσο και μέσα από την ψηφιακή και έντυπη αποτύπωση των αποτελεσμάτων της φιλοξενίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και ο υπεύθυνος της δράσης Δημήτρης Μιχελογιάννης, ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη, ευχαρίστησαν όσους συμμετείχαν στην επίσκεψη, όσο και τους συνεργάτες που προέβαλαν τα μονοπάτια και την ενδοχώρα των Χανίων στους φιλοξενούμενους.

Οι δράσεις αυτές θα έχουν και συνέχεια με έμφαση σταθερά την βιώσιμη εκδοχή του τουρισμού στα Χανιά με επόμενη στάση της όλης προσπάθειας την συμμετοχή στην εξειδικευμένη έκθεση για τον τουρισμό πεζοπορίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Παρίσι τον Ιανουάριο όπου και θα παρουσιαστούν και αξιολογηθούν και τα αποτελέσματα του ταξιδιού εξοικείωσης με τα Μονοπάτια Χανίων-Chania Trails.