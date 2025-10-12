Ταξική Ενότητα ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων : Γενική Συνέλευση 13 Οκτωβρίου και απεργία 14 Οκτωβρίου

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13 ΟΚΤ – ΑΠΕΡΓΙΑ 14 ΟΚΤ

Η Ταξική Ενότητα καλεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του νομού Χανίων να απεργήσουν στις 14 Οκτωβρίου και να κατέβουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ στην Αγορά.

Συνάδελφε, συναδέλφισσα ξενοδοχοϋπάλληλε,

ζουμε φέτος άλλη μια δύσκολη σεζόν. Με χαμηλά μεροκάματα, εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες γαλέρας, την ίδια στιγμή που οι ξενοδόχοι μπουκώνουν στα κέρδη. Το 2024 έκλεισε με ρεκόρ σε τουριστικά έσοδα 21,7 δις ευρώ, αυξημένα κατά 5,4%. Την 6ετία από το 2016 έως το 2023 τα έσοδα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αυξήθηκαν 68%, τα 5* ξενοδοχεία αυξήθηκαν 37%, ενώ οι μισθοί μόλις 9%. Αυτό είναι το «τουριστικό θαύμα!

Έχουμε καθημερινές ανάγκες που δεν μπορούμε να καλύψουμε. Το νομοσχέδιο-τερατούργημα για το 13ωρο δεν έρχεται να λύσει κανένα από τα προβλήματά μας. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για το 13ωρο λύνει ζητήματα μόνο για τους μεγαλοεργοδότες.

Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους. Θα έχουν την ελευθερία να εκμεταλλευτούν, ακόμη περισσότερο, τον ιδρώτα της δουλειάς μας, να συμπιέσουν προς τα κάτω μεροκάματα και μισθούς.

Μέσα σε όλα αυτα η πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Σωματείου με την παράταξη Μπαμιάκη (Ενωτική Κίνηση) αδιαφορεί για τα προβλήματα και δεν κάνει το παραμικρό για να οργανώσει τους εργαζόμενους μέσα στα ξενοδοχεία, ενάντια στις άθλιες συνθήκες. Στρέφεται μάλιστα ενάντια σε όσους αγωνίζονται!

Μέλη της Ταξικής Ενότητας έχουν δικαστήρια και απολύσεις από την εργοδοσία για τη δράση τους επειδή υπερασπίστηκαν το δικαίωμα των εργαζομένων να δουλεύουν 8ωρο, να πληρώνονται τις υπερωρίες, τα νυχτερινά, τις Κυριακές. Είναι πρωτοφανές ο πρόεδρος του Σωματείου να συκοφαντεί ένα μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, και επικεφαλής της Ταξικής Ενότητας, ο οποίος πρόσφατα πέρασε από δίκη για την συνδικαλιστική του δράση!

Ο επικεφαλής του Ψηφοδελτίου μας είναι γνωστός στους συναδέλφους για τη δράση του και για χρόνια απεργει ,διεκδικεί προς όφελος των εργαζομένων ,έβγαζε ομιλίες σε απεργιακές συγκεντρώσεις απέναντι από το ξενοδοχείο που δούλευε για χρόνια. Κυνηγήθηκε την περίοδο της πανδημίας από μεγάλη αλυσίδα εστίασης γιατί υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων και αθωώθηκε στο δικαστήριο που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες.

Θα περιμέναμε από το προεδρείο του Σωματείου μας,λίγες μέρες πριν την μεγάλη απεργία στις 14 Οκτώβρη να καλλιεργεί την ενότητα του κλάδου , την ενότητα με την εργατική τάξη.

Δυστυχώς αντί για αυτό βλέπουμε να επιδείξετε σε συναδέλφους άλλων κλάδων όπως οι Οικοδόμοι ,επειδή η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας δεν είναι στην παράταξη του( ΠΑΣΚΕ- ΠΑΣΟΚ).

Φτάνει στο σημείο να λέει ότι το μεροκάματο στην οικοδομή είναι στο κατώτατο μισθό όταν όλη την προηγούμενη χρονιά οι Οικοδόμοι έκαναν 6 κλαδικές απεργίες για να υπογράψουν σύμβαση ,συγκρούστηκαν με τις μεγάλες κατασκευαστικές του κλάδου. Αντίστοιχα επιτείθεται στους συναδέλφους της Αθήνας και της Κέρκυρας, παραμονή απεργίας, ενώ στο κείμενο του δεν βρήκε μια γραμμή να πει για την κυβέρνηση και την μεγάλο-εργοδοσία που μας ετοιμάζουν έναν εργασιακό μεσαίωνα.

Η λογική του δείχνει ότι πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός στο σωματείο ,κάτι που έχει γίνει αντιληπτό από δεκάδες συναδέλφους.

Είναι απαράδεκτο δεκάδες συνάδελφοι να ψάχνουν τον πρόεδρο όλη την σαιζόν για να γραφτούν στο σωματείο, οι αιτήσεις να περνάνε από ”πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων” την ίδια στιγμή που τα προβλήματα είναι εκρηκτικά.

Ο αντίπαλος των εργαζομένων δεν είναι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είναι τα σχέδια της κυβέρνησης και των μεγάλο εργοδοτών που θέλουν να μας επιβάλλουν τη δουλειά ήλιο με ήλιο!

Για να αντισταθούμε σε αυτήν την επίθεση χρειάζεται μια διοίκηση που θα πρωτοστατεί στην οργάνωση των εργαζομένων , θα πρωτοστατεί στο στήσιμο επιχειρησιακών σωματείων και δεν θα κάνει face control σε όποιον εργαζόμενο προσεγγίζει το σωματείο. Ακόμα και σήμερα το προεδρείο ισχυρίζεται ότι το μητρώο έχει κλείσει από τις 12 Αυγούστου, ενώ η τελευταία συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου.

Δύο μήνες πριν δηλαδή ο πρόεδρος έτρεξε να κλείσει το μητρώο, λες και θα τον μαγαρίσουν οι εργαζόμενοι που θα έρθουν να γραφτούν. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μην πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση πριν τρεις εβδομάδες καθώς δεν είχε ούτε το απαραίτητο 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να απαντήσουν στην απαξίωση του σωματείου μας, που επιχειρείται από το προεδρείο.

Ολοι στην Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ώρα 18.30΄ μ.μ. στην Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά.

Να κατέβουμε μαζικά στην Απεργία στις 14 Οκτωβρίου.

Στις εκλογές ψηφίζουμε το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας