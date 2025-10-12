Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η σύμβαση με τη Chevron για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει ταχύτατα τις διαδικασίες, λόγω και της ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας που έχει η συγκεκριμένη παραχώρηση.

Τη μάχη με τον χρόνο και το στοίχημα για ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης για έρευνες υδρογονανθράκων των τεσσάρων νέων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη στο τέλος του έτους φαίνεται να κερδίζουν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης ελληνικών υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ).

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό Δημόσιο και η κοινοπραξία των Chevron – HELLENiQ ENERGY βρίσκονται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση των συμβάσεων μίσθωσης.

Η επιτροπή αξιολόγησης που συνέστησε η ΕΔΕΥΕΠ για τον έλεγχο των νομικών και τεχνικών όρων των προσφορών που κατέθεσε η κοινοπραξία για τις δύο περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και τις δύο νοτίως της Κρήτης, ολοκλήρωσε το έργο της και ο κύκλος των διαπραγματεύσεων που άνοιξε στη συνέχεια για τη βελτίωση των ανταγωνιστικών όρων βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Πιθανότατα μάλιστα τα κείμενα των συμβάσεων να είναι έτοιμα για να σταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο την προσεχή Δευτέρα και σε κάθε περίπτωση μέσα στην εβδομάδα.

Η ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα έναντι του μέγιστου χρόνου των 60 ημερών που προβλέπει το νομικό πλαίσιο.

Από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως και την κατακύρωση των συμβάσεων μίσθωσης το νομικό πλαίσιο προβλέπει διάστημα 60 ημερών, που σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το ΥΠΕΝ για ολοκλήρωση του διαγωνισμού έως το τέλος του 2025 θα επιτευχθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τις έρευνες μέσα στο 2026.

Τη βεβαιότητα αυτή εξέφρασε χθες με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24» o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Η σύμβαση με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή στις αρχές του 2026, ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν και οι γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι έρευνες χρειάζεται ένα διάστημα τριών έως πέντε ετών ώστε να ανακαλυφθεί το σημείο όπου μπορεί να υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όχι αποδείξεις, για κοιτάσματα τα οποία μπορούν να πάνε τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, σε διαφορετική ποιότητα ζωής», είπε.

Με την κύρωση των συμβάσεων η Chevron θα λάβει άδεια εξερεύνησης διάρκειας τριών ετών, προκειμένου να διενεργήσει αποκλειστικές σεισμικές έρευνες που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει γεωτρητικούς στόχους και να προχωρήσει στις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει το 2019 στέλεχος της HELLΕNiQ ENERGY σε κλειστή συνάντηση για τους υδρογονάνθρακες, η ανάλυση των σεισμικών δεδομένων της περιοχής της Κρήτης δείχνει κοίτασμα 280 δισ. κ.μ. αερίου, το οποίο εάν επιβεβαιωθεί θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς για σχεδόν 50 χρόνια. Ερευνες τις ΕΔΕΥΕΠ έχουν καταγράψει πάνω από 30 πιθανούς ερευνητικούς στόχους. Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που διεκδικεί η Chevron εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον εννέα σημεία με ισχυρή πιθανότητα ύπαρξης εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Πηγή:

kathimerini.grhttps://www.kathimerini.gr/