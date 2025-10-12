ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Γενική Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
9 Οκτωβρίου 2025

Το πρωί της Πέμπτης, 9ης Οκτωβρίου 2025, στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε Γενική Ιερατική Σύναξη με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Της Ιερατικής Συνάξεως προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, στον παρακείμενο Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος του Επισκοπείου, από τον Πρωτοσύγκελλο, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιο Καλυβιανάκη, και άλλους κληρικούς της Μητροπόλεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Κατά την Ιερατική Σύναξη, ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως για θέματα ποιμαντικής και κατηχητικής φύσεως, δίδοντας στους κληρικούς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πατρικές παραινέσεις και συμβουλές.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε για τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος και προέτρεψε όλους τους κληρικούς να συνεχίσουν με φιλότιμο να υπηρετούν την Αγία μας Εκκλησία.

Τέλος, ο Πρωτοσύγκελλος, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης, και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, ενημέρωσαν τους κληρικούς για τρέχοντα θέματα διοικητικής φύσεως.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
