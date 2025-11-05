Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ετήσιων Βραβείων σε φοιτητές και αποφοίτους

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανακήρυξη της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στην Πολυτεχνειούπολη.

Κατά την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα απονεμηθούν οι Έπαινοι, οι Υποτροφίες και τα Βραβεία σε φοιτητές και αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πρόγραμμα Τελετής

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

10:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

• Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

• Απονομή Επαίνων, Υποτροφιών και Βραβείων

• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων

• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών

• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος

• Βραβείων Διπλωματικών Εργασιών

• Υποτροφιών «Θοδωρής Λοβέρδος»

• Βραβείου ΜΟΒΙΑΚ

• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

• Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων

• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων

• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών

• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος

• Βραβείου Επίδοσης «Μανώλης Μαθιουδάκης»

• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

10:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

• Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης

Κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων

• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων

• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών

• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος

• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

12:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

• Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης

Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων

• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων

• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών

• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος

• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

14:00 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

• Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης

Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων

• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων

• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών

• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος

• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων