Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ετήσιων Βραβείων σε φοιτητές και αποφοίτους

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανακήρυξη της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στην Πολυτεχνειούπολη.
Κατά την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα απονεμηθούν οι Έπαινοι, οι Υποτροφίες και τα Βραβεία σε φοιτητές και αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Πρόγραμμα Τελετής
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025
10:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
• Απονομή Επαίνων, Υποτροφιών και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείων Διπλωματικών Εργασιών
• Υποτροφιών «Θοδωρής Λοβέρδος»
• Βραβείου ΜΟΒΙΑΚ
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines
• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων
12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου Επίδοσης «Μανώλης Μαθιουδάκης»
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines
• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025
10:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines
• Απονομή Διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων
12:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines
• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων
14:00 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines
• Απονομή Διπλωμάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων