ΚΡΗΤΗ

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ετήσιων Βραβείων σε φοιτητές και αποφοίτους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανακήρυξη της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στην Πολυτεχνειούπολη.
Κατά την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα απονεμηθούν οι Έπαινοι, οι Υποτροφίες και τα Βραβεία σε φοιτητές και αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πρόγραμμα Τελετής

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

10:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

• Απονομή Επαίνων, Υποτροφιών και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείων Διπλωματικών Εργασιών
• Υποτροφιών «Θοδωρής Λοβέρδος»
• Βραβείου ΜΟΒΙΑΚ
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου Επίδοσης «Μανώλης Μαθιουδάκης»
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

10:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

12:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

14:00 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης
Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Απονομή Επαίνων και Βραβείων
• Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων
• Επαίνων Αριστούχων Φοιτητών
• Επαίνου Αριστούχου Εισαχθέντος
• Βραβείου ΑΝΕΚ Lines

• Απονομή Διπλωμάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Ομαδική Φωτογράφιση Διπλωματούχων

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αυγενάκης: Όταν το φως πέφτει παντού, η...

0
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της...

Χανιά:Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας | UISPP Archaeometry Conference

0
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συνδιοργανώνει και φιλοξενεί, από τις...

Αυγενάκης: Όταν το φως πέφτει παντού, η...

0
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της...

Χανιά:Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας | UISPP Archaeometry Conference

0
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συνδιοργανώνει και φιλοξενεί, από τις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυγενάκης: Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές — μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αυγενάκης: Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές — μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της...

Χανιά:Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας | UISPP Archaeometry Conference

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συνδιοργανώνει και φιλοξενεί, από τις...

Παζάρι «Ανταλλαγής» Προϊόντων από τον Δήμο Χανίων και την ΔΕΔΙΣΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι παλιές σου Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές δεν είναι...

Ε.Π.Κ.Κρητης:” Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστατέψετε την περιουσία σάς ,από τους πλειστηριασμούς, των funds, serveres,”!!!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να σας βγάλει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST