Τέλος ο Β’ γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές – Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βουλή: Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καταργεί ουσιαστικά τη «δεύτερη» Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την «συμπληρωματική ψήφο».

Παράλληλα, κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκε το Νομοσχέδιο που φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Επικαλούμενος την κατάρρευση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στον β’ γύρο, ανέφερε ότι «φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή», ενώ τόνισε ότι ο νέος Κώδικας βάζει τέλος σε ένα νομοθετικό χάος 2.000 διατάξεων διασκορπισμένων σε δεκάδες νομοθετήματα, κάποια από το 1958. «Ήταν αδύνατον να δεις ποια διάταξη ίσχυε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Αντιδημοκρατικό» και «καλπονοθευτικό» χαρακτήρισε η αντιπολίτευση το εκλογικό σύστημα, η οποία σύσσωμη καταψήφισε επί της αρχής το Νομοσχέδιο.

«Τρομερή ασυμμετρία από τυχόν απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση»

Ο κ. Λιβάνιος, μιλώντας στη Βουλή απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα δημιουργούσε νέα προβλήματα και θα οδηγούσε πάλι στο σημερινό σύστημα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Όπως ανέφερε, με βάση το σύστημα που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Γλυφάδα, από 12,8 εκατ. ευρώ που λαμβάνει μέσω ΚΑΠ θα εξασφάλιζε 50 εκατ. ευρώ, γιατί τα ακίνητα της έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Ωστόσο, στο 90% της Ελλάδας, για παράδειγμα στο Αγρίνιο, που τώρα εισπράττει 20 εκατ. μέσω ΚΑΠ και θα εισέπραττε 12 εκατ., τα έσοδα θα ήταν πολύ λιγότερα.

«Θα δημιουργούσε τρομερή ασυμμετρία που θα έπρεπε να ισορροπηθεί με έναν μηχανισμό που θα οδηγούσε στους ΚΑΠ. Θα κάναμε δηλαδή έναν κύκλο και θα φτάναμε στο ίδιο», σχολίασε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει δημαρχοκεντρικό. «Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο. Είναι» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες και όχι τα μέλη των συμβουλίων τους.

Ο Λιβάνιος αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων μέσω ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, καθώς και σε πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. «Κάθε δημοτικός σταθμός θα έχει το προσωπικό που του αναλογεί. Και τη δυνατότητα να φιλοξενεί με στελεχωμένο προσωπικό τα παιδιά που είναι κρίσιμα για το δημογραφικό», επισήμανε.

Απευθείας στους Δήμους, και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος, η πληρωμή των δημοτικών τελών

Τον δρόμο για απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απευθυνόμενος στο Σώμα, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση, προβλέπεται ένα Προεδρικό Διάταγμα, – με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων – ώστε να δίδεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών,

όχι πλέον μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ [. . .] αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνεται η αντίστοιχη είσπραξη φορολογίας. Ουσιαστικά, πρόσθεσε, ανοίγει ο δρόμος, προκειμένου να υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη, για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη – κάποια στιγμή στο μέλλον – από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΕΔΔΗΕ και εν τέλει και των δήμων, διαχρονικώς.

Λίγο αργότερα, και συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028.

Με έτερη νομοτεχνική βελτίωση του κ. Λιβάνιου, στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν με το νέο σύστημα (του ενός γύρου), «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί για παράδειγμα να είναι 15-10, θα είναι 14-11. Θα υπάρχει μία κάμψη των “τριών πέμπτων” σε πιο αναλογικό σύστημα, κατά τι», είπε ο κ. Λιβάνιος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προσθήκη αυτή, προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κ.Ε.Δ.Ε, δύναται να καθορίζονται:

α) εναλλακτικός δημόσιος φορέας είσπραξης του ενιαίου τέλους καθαριότητας – φωτισμού, του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης και των δυνητικών τελών

β) ο τρόπος ενημέρωσης του εναλλακτικού φορέα είσπραξης για τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος των τελών,

γ) ο τρόπος είσπραξης των τελών, συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών,

δ) ο πιθανός αριθμός των δόσεων καταβολής και τυχόν εκπτώσεις για την εφάπαξ καταβολή

ε) η αμοιβή του φορέα είσπραξης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του εισπραχθέντος τέλους,

στ) ο τρόπος απόδοσης των εσόδων στους δικαιούχους δήμους ή περιφέρειες,

ζ) ο τρόπος άντλησης στοιχείων των υπόχρεων και της βάσης επιβολής των τελών από τα σχετικά μητρώα του Δημοσίου και

η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.https://www.eleftherostypos.gr/