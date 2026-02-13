Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Μήνυση κατά Καπερνάρου από Ρούτσι – Κωνσταντοπούλου.
Διακόπηκε για τις 24 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας από την τραγωδία των Τεμπών. Η δίκη λαμβάνει χώρα στη Λάρισα, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν μήνυση κατά του Βασίλη Καπερνάρου, συνηγόρου υπεράσπισης του νόμιμου εκπροσώπου της Interstar, που είναι κατηγορούμενος για την εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού για τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Η μήνυση έχει να κάνει με την προηγούμενη δικάσιμο στην οποία ο κ. Καπερνάρος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απευθύνθηκε στον κ. Ρούτσι, λέγοντάς του “κάνε καμιά απεργία“.
Εντάσεις στην αίθουσα στην κατάθεση του πατέρα της Μάρθης
Η σημερινή διαδικασία, πριν διακοπεί, συνεχίστηκε με την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης.
Σημειώνεται όμως ότι δημιουργήθηκαν εντάσεις με τον κ. Ψαρόπουλο αλλά και συγγενείς των θυμάτων, που κατήγγειλαν τη στάση των συνηγόρων υπεράσπισης. Η στάση αυτή χαρακτηρίστηκε “ασεβής” από τον κ. Ψαρόπουλο αλλά και από τους υπόλοιπους συγγενείς που παρακολούθησαν τη δίκη.
Στις 24 Φεβρουαρίου η δίκη θα συνεχισθεί με την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, ενώ οι συγγενείς σε δηλώσεις τους επέκριναν την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας για καθυστερήσεις στο θέμα των εκταφών.
Μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης η κα Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμα μια φορά την προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρείται ενώ στάθηκε και στην επίθεση που δέχονται οι συγγενείς, τονίζοντας ότι “έχουν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση, την κυβερνητική συγκάλυψη, αλλά και τους κυβερνητικούς επιτετραμμένους που έχουν αναλάβει εργολαβία να προσβάλλουν γονείς, συγγενείς, τα ίδια τα θύματα.
Εδώ και μήνες μαίνεται συντονισμένη επίθεση σε συγγενείς θυμάτων και εδώ και αρκετές εβδομάδες μαίνεται μία χυδαία επίθεση στον πατέρα του Έντι Ρούτσι, τον Πάνο Ρούτσι, επίθεση που έχει προσλάβει πια αδιανόητα χαρακτηριστικά με έμπρακτη αμφισβήτηση του δικαιώματος ενός πατέρα να ζητά δικαιοσύνη για το παιδί του. Αυτή την έμπρακτη αμφισβήτηση διεκπεραιώνει κατά τρόπο παράνομο, ανεπίτρεπτο, ανοίκειο, αντιδεοντολογικό και αξιόποινο, ο δικηγόρος Καπερνάρος που έχει βέβαια τη διπλή ιδιότητα του δικηγόρου και ταυτόχρονα προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου της ΝΔ στην Αττική. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που αναλαμβάνει για λογαριασμό της κυβέρνησης να σπιλώνει έναν πατέρα.
Ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι επαναλαμβάνω ότι εμείς θα φτάσουμε την αναζήτηση της αλήθειας μέχρι τέλους και θα επιμείνουμε στη δικαίωση των θυμάτων μέχρι τέλους.
Οι συμπεριφορές αυτές είναι ευθέως και προδήλως καθοδηγούμενες. Από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη που φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη γι’ αυτήν την ανελέητη, ιταμή επίθεση στους γονείς για τους οποίους υποκριτικά δηλώνει ότι δήθεν σκύβει το κεφάλι. Είναι ντροπή ένας πρωθυπουργός εκτεθειμένος, ένας πρωθυπουργός που ξέρουμε ότι ενεπλάκη από την πρώτη στιγμή στη συγκάλυψη και δεν έχει απαντήσει τι ήθελε να κρύψει να βάζει μπροστινούς υπουργούς και δικηγόρους πολιτικούς να εκτελούν το συμβόλαιο της ηθικής εξόντωσης γονέων”.
ΠΗΓΗ: enikos.gr