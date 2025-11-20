Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη – Ο μονόδρομος μετά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη

Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων.
Αντί να γεμίζουν τα φράγματα με νερό της βροχής, γεμίζουν με τις γεωτρήσεις! Για μια τεράστια ανατροπή, την οποία -μέχρι σήμερα- κανείς δεν μπορούσε καν να φανταστεί, αλλά δυστυχώς στις μέρες μας κατέληξε να είναι μονόδρομος μετά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη, που έχουν φέρει τα πάνω-κάτω σε όλη την Ανατολική Κρήτη.
Μια νέα μεγάλη γεώτρηση ενισχύει πλέον το Φράγμα Μπραμιανών, που κυριολεκτικά έχει «στεγνώσει», αφού, όπως αξιολογήθηκε από τον Δήμο Ιεράπετρας, είναι ο μόνος τρόπος, προκειμένου να σωθούν οι τοπικές καλλιέργειες και να μπορέσει να κρατηθεί όρθιος ο πρωτογενής τομέας.
Η νέα αρδευτική γεώτρηση διανοίχθηκε στην περιοχή Πολιανά της Δημοτικής Κοινότητας Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας. Η γεώτρηση εγκαινιάστηκε σε πανηγυρικό κλίμα με τον δήμαρχο Μανόλη Φραγκούλη να σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί το Φράγμα Μπραμιανών με νερό, ώστε να επιζήσουν οι τοπικές καλλιέργειες.
Σε πανηγυρικούς τόνους η διάνοιξη της γεώτρησης στους Μύθους Ιεράπετρας
Ο ίδιος τονίζει ότι η παρατεταμένη ανομβρία έχει δοκιμάσει σκληρά τον πρωτογενή τομέα και στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει, είναι κομβικό να αναζητηθούν λύσεις, και στο πλαίσιο αυτό, η εξόρυξη της γεώτρησης ήταν μονόδρομος.
Όπως τονίζει, κάποιοι παραγωγοί φύτεψαν και μέσα στο καλοκαίρι, για να μπορέσουν να ισοσταθμίσουν οικονομικά τις απώλειες του χειμώνα, και σε αυτή τη χρονική φάση έχουμε ένα νέο κύκλο φυτεύσεων.
Άρα, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση του ταμιευτήρα με νερό από τη γεώτρηση, που μπορεί να κρατήσει στη ζωή όλες αυτές τις καλλιέργειες, που δεν έχουν άλλο τρόπο να συντηρηθούν, ενώ σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, μια τέτοια εξέλιξη θα είναι βαρύ πλήγμα για την τοπική οικονομία.
Στη διάρκεια των εγκαινίων της γεώτρησης, ο κ. Φραγκούλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι μια ιστορική μέρα, καθώς με τα εγκαίνια της νέας γεώτρησης γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ταμιευτήρα του Φράγματος Μπραμιανών. Η διάνοιξη αυτής της γεώτρησης δεν θα μας απασχολούσε στο παρελθόν, γιατί υπήρχαν επαρκή αποθέματα στο φράγμα.
Τώρα, με την παρατεταμένη ανομβρία, αναγκαζόμαστε να αντλούμε από τα αποθέματα του υδροφορέα, προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας με σημαντικές ποσότητες νερού. Ήταν μια επιτακτική ανάγκη, την οποία από νωρίς είχε επισημάνει ο αείμνηστος πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Μανώλης Παπαδάκης, μαζί με τον διευθυντή του Οργανισμού.
Γιορτάζουμε με αισιοδοξία και χαρά το μέλλον, καθώς, πέρα από τη γεώτρηση έχουν ήδη δρομολογηθεί και τα συνοδά έργα του φράγματος, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργα, που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εύχομαι το ευλογημένο νερό να φέρει πλούτο και ευημερία στον τόπο μας».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ