ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα κάνουν γιορτές χωρίς επίδομα ανεργίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Πέφτει» συνεχώς το σύστημα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Μετ’ εμποδίων, αφού συνεχώς “πέφτει” το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ, προσπαθούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να πληρωθούν το επίδομα ανεργίας ,οι ξενοδοχουπάλληλοι.

«Δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις και πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά χωρίς να έχουν λάβει το επίδομα» ,λέει στην «Π» ο πρόεδρος του Σωματείου τους Νίκος Κοκολάκης.

«Στο ν.Ηρακλείου υπάρχουν περίπου 13.000 ξενοδοχουπάλληλοι.Απο τα τέλη Οκτωβρίου που άρχισαν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για το ταμείο ανεργίας, πέφτει συνεχώς το σύστημα»,επεσήμανε ο πρόεδρος του Σωματείου τους Νίκος Κοκολάκης ,τονίζοντας ότι εστάλη επιστολή στην διοίκηση στις 6 Νοεμβρίου για να βρει λύση στο πρόβλημα.

Η ΔΥΠΑ λέει ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα,ωστόσο μέχρι τώρα,δεν έχει αντιμετωπιστεί.

Ο κ.Κοκολάκης υπογραμμίζει ότι το επίδομα ανεργίας χορηγείται από 40 μέρες,εως 2 μήνες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχουπαλλήλων δεν θα προλάβουν να το πάρουν μέσα στις γιορτές και θα μείνουν χωρίς χρήματα, ενώ οι υποχρεώσεις «τρέχουν.»

«Όλοι έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ,ταλαιπωρούνται και αγωνιούν για ένα επίδομα που είναι λειψό»,σημείωσε,επισημαίνοντας ότι τα μέλη του Σωματείου πηγαίνουν καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο όπου κατατίθενται αιτήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

«Συγκεντρώνεται κόσμος και περιμένει, αφού το σύστημα πέφτει συνεχώς ,διάφορες ώρες της μέρας ή της νύχτας», σχολίασε ο πρόεδρος και κατέληξε:

«Δεν φτάνει που οι ξενοδοχουπάλληλοι μένουν χωρίς επίδομα, δηλαδή χωρίς εισόδημα, Φεβρουάριο,Μάρτιο,Απρίλιο, πάρα πολλοί θα μείνουν με άδειες τσέπες και τις γιορτές και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο.»

Να σημειωθεί ότι το επίδομα είναι της τάξης των 540 ευρώ + 10%, για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη...

0
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Σχεδόν 10 χιλιάδες οι αιτήσεις νέων ανέργων...

0
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για την ανεργία...

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη...

0
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Σχεδόν 10 χιλιάδες οι αιτήσεις νέων ανέργων...

0
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για την ανεργία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σχεδόν 10 χιλιάδες οι αιτήσεις νέων ανέργων στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη – Ο μονόδρομος μετά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα θρανία 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και...

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη – Ο μονόδρομος μετά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Ειδικό σύστημα ΑΙ θα μπλοκάρει μηχανές αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων...

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη – «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του –...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST