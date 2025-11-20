Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα κάνουν γιορτές χωρίς επίδομα ανεργίας

«Πέφτει» συνεχώς το σύστημα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
Μετ’ εμποδίων, αφού συνεχώς “πέφτει” το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ, προσπαθούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να πληρωθούν το επίδομα ανεργίας ,οι ξενοδοχουπάλληλοι.
«Δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις και πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά χωρίς να έχουν λάβει το επίδομα» ,λέει στην «Π» ο πρόεδρος του Σωματείου τους Νίκος Κοκολάκης.
«Στο ν.Ηρακλείου υπάρχουν περίπου 13.000 ξενοδοχουπάλληλοι.Απο τα τέλη Οκτωβρίου που άρχισαν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για το ταμείο ανεργίας, πέφτει συνεχώς το σύστημα»,επεσήμανε ο πρόεδρος του Σωματείου τους Νίκος Κοκολάκης ,τονίζοντας ότι εστάλη επιστολή στην διοίκηση στις 6 Νοεμβρίου για να βρει λύση στο πρόβλημα.
Η ΔΥΠΑ λέει ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα,ωστόσο μέχρι τώρα,δεν έχει αντιμετωπιστεί.
Ο κ.Κοκολάκης υπογραμμίζει ότι το επίδομα ανεργίας χορηγείται από 40 μέρες,εως 2 μήνες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχουπαλλήλων δεν θα προλάβουν να το πάρουν μέσα στις γιορτές και θα μείνουν χωρίς χρήματα, ενώ οι υποχρεώσεις «τρέχουν.»
«Όλοι έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ,ταλαιπωρούνται και αγωνιούν για ένα επίδομα που είναι λειψό»,σημείωσε,επισημαίνοντας ότι τα μέλη του Σωματείου πηγαίνουν καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο όπου κατατίθενται αιτήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
«Συγκεντρώνεται κόσμος και περιμένει, αφού το σύστημα πέφτει συνεχώς ,διάφορες ώρες της μέρας ή της νύχτας», σχολίασε ο πρόεδρος και κατέληξε:
«Δεν φτάνει που οι ξενοδοχουπάλληλοι μένουν χωρίς επίδομα, δηλαδή χωρίς εισόδημα, Φεβρουάριο,Μάρτιο,Απρίλιο, πάρα πολλοί θα μείνουν με άδειες τσέπες και τις γιορτές και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο.»
Να σημειωθεί ότι το επίδομα είναι της τάξης των 540 ευρώ + 10%, για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ