ΚΡΗΤΗ

Σχεδόν 10 χιλιάδες οι αιτήσεις νέων ανέργων στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για την ανεργία τον μήνα Οκτώβριο.

Σε 9,699 ανέρχονται οι αιτήσεις νέων ανέργων που έγιναν προς την ΔΥΠΑ σε επίπεδο Κρήτης, τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.

Αυτή η εικόνα που παρατηρείται τον Οκτώβριο, εξηγείται λόγω της τουρισμού και της εποχικής φύσης του.

Συνολικά ο αριθμός των ανέργων σε επίπεδο Κρήτης, αυξήθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο από 29,117 σε 36,816.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 768.001 άτομα. Από αυτά 410.859 (ποσοστό 53,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 άτομα (ποσοστό 33,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 508.370 άτομα (ποσοστό 66,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 228.942 άτομα (ποσοστό 29,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 366.855 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 131.994 άτομα, από τα οποία οι 117.350 (ποσοστό 88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.439 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 82.555 (ποσοστό 62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.960 (ποσοστό 80,3%) είναι κοινοί, 1.334 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.401 (ποσοστό 1,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.602 (ποσοστό 6,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη...

0
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα...

0
«Πέφτει» συνεχώς το σύστημα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούν...

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη...

0
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα...

0
«Πέφτει» συνεχώς το σύστημα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κνωσός: Πάνω από 120.000 οι επισκέπτες μέσα σε μόλις έναν μήνα – Αύξηση και στο Μουσείο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα κάνουν γιορτές χωρίς επίδομα ανεργίας
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα θρανία 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και...

Τεράστιες ανατροπές φέρνει η λειψυδρία στην Κρήτη – Ο μονόδρομος μετά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανοίγουν γεωτρήσεις για εμπλουτισμό των… φραγμάτων. Αντί να γεμίζουν τα...

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» αλλά πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα κάνουν γιορτές χωρίς επίδομα ανεργίας

ΠΚ team ΠΚ team -
«Πέφτει» συνεχώς το σύστημα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούν...

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Ειδικό σύστημα ΑΙ θα μπλοκάρει μηχανές αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST