Σχεδόν 10 χιλιάδες οι αιτήσεις νέων ανέργων στην Κρήτη

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για την ανεργία τον μήνα Οκτώβριο.
Σε 9,699 ανέρχονται οι αιτήσεις νέων ανέργων που έγιναν προς την ΔΥΠΑ σε επίπεδο Κρήτης, τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.
Αυτή η εικόνα που παρατηρείται τον Οκτώβριο, εξηγείται λόγω της τουρισμού και της εποχικής φύσης του.
Συνολικά ο αριθμός των ανέργων σε επίπεδο Κρήτης, αυξήθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο από 29,117 σε 36,816.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 768.001 άτομα. Από αυτά 410.859 (ποσοστό 53,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 άτομα (ποσοστό 33,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 508.370 άτομα (ποσοστό 66,2%).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 228.942 άτομα (ποσοστό 29,8%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 366.855 άτομα (ποσοστό 47,8%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 131.994 άτομα, από τα οποία οι 117.350 (ποσοστό 88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.439 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 82.555 (ποσοστό 62,5%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.960 (ποσοστό 80,3%) είναι κοινοί, 1.334 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.401 (ποσοστό 1,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.602 (ποσοστό 6,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.
