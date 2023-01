Έτσι θα δείτε τον «πράσινο κομήτη» που πλησιάζει τη Γη μετά από 50.000 χρόνια [VIDEO]

Τις επόμενες ημέρες, πρόκειται να πλησιάσει τη Γη ένας εντυπωσιακός κομήτης με μία φωτεινή «ουρά» σε πράσινες αποχρώσεις με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί τόσο κοντά στον πλανήτη μας μετά από 50.000 χρόνια.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός «In the Sky», ο C/2022 E3 θα βρεθεί στο περίγειο (στο σημείο της τροχιάς του που θα έχει τη μικρότερη δυνατή απόσταση με τη Γη) το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου, οπότε και θα βρίσκεται στον αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης.

Ιδανικά θα πρέπει να κοιτάξετε προς το Βορρά αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, αναζητώντας μια πράσινη λάμψη.

Μολονότι είναι πιθανό ο κομήτης να είναι ορατός με γυμνό μάτι, ένα ζευγάρι κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο θα είναι πολύ βοηθητικά εάν θέλετε να τον διακρίνετε καλύτερα, σύμφωνα με τη NASA.

Ειδικότερα, όπως τόνισε σε σχετική του ανάρτηση ο γνωστός YouTuber-φυσικός, «Astronio», «η παρατήρηση του κομήτη μέχρι τις 29 Ιανουαρίου θα είναι δυνατή σχεδόν όλη τη νύχτα, αφού αυτός θα βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο ύψος από τον ορίζοντα και η Σελήνη θα έχει δύσει, επομένως το φως της δε θα καθιστά τη θέαση του κομήτη δυσκολότερη.

Από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου ο κομήτης θα είναι ευκολότερα παρατηρήσιμος μετά τα μεσάνυχτα και προς τις πρώτες πρωινές ώρες».

A timelapse from 30 minutes of #comet C/2022 E3 ZTF passing through the northern skies. It’s very dim, made visible here by 4-second exposures. pic.twitter.com/nMRvwakKmb

— Ross McLendon (@rossmclendon) January 21, 2023