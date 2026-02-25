Θεσμός το «Parkrun Heraklion»: Έρχεται ο 3ος γύρος των Ενετικών Τειχών την Κυριακή 1 Μαρτίου

Έκλεισε το 1ο Block των 09:00, τελευταίες διαθέσιμες θέσεις για το 2ο Block στις 10:00

Την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 09:00 από τον προμαχώνα της πύλης Ιησού των Ενετικών Τειχών θα ξεκινήσει το 3ο «Parkrun Heraklion», μετά από τις δύο απόλυτα επιτυχημένες διεξαγωγές του αγώνα τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο 2026 στις οποίες συμμετείχαν έμπειροι και αρχάριοι δρομείς όλων των ηλικιών από όλη την Κρήτη.

Ο γύρος των Ενετικών Τειχών είναι ένας αγώνας 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που διεξάγεται μια φορά τον μήνα στα Τείχη. Στόχος της Δημοτικής Αρχής με αυτή τη δράση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ),

είναι να μετατραπούν τα Ενετικά Τείχη σε έναν ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή αθλητική εμπειρία. Σε έναν χώρο όπου πολιτισμός και αθλητισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλοενισχύονται,

καθιερώνοντας έναν νέο θεσμό – γιορτή για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Αλλά και να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των Park Run, πληρώντας όλα τα απαραίτητα κριτήρια και αξιοποιώντας ένα από τα πιο ιστορικά τοπόσημά του, τα Ενετικά Τείχη.

Αναλυτικά η περιγραφή της διαδρομής: Εκκίνηση από τον προμαχώνα της πύλης Ιησού επί των Ενετικών Τειχών – Γήπεδο Μαρτινέγκο (Εργοτέλης) – Πορεία περιμετρικά κάτω από τον τάφο του Ν. Καζαντζάκη – Δεξιά στροφή προς την Λεωφόρο Πλαστήρα -Λεωφόρος Πλαστήρα επί του πεζοδρομίου – Κομμένο Μπεντένι – Κλειστή στροφή αριστερά προς το Πάρκο Ευκάλυπτος – Πορεία εντός του Πάρκου και αναστροφή στο ύψος του Φυτωρίου –

Επιστροφή και έξοδος προς Κομμένο Μπεντένι – Λεωφόρος Πλαστήρα επί του πεζοδρομίου και δεξιά στροφή προς το Ενετικό Τείχος – Ανάβαση και πορεία δεξιά προς Πύλη Βηθλεέμ – Πύλη Παντοκράτορα-Αναστροφή Προμαχώνα Αγίου Ανδρέα (ύψος παραλιακής λεωφόρου) – Πύλη Παντοκράτορα – Πύλη Βηθλεέμ – Πορεία περιμετρικά κάτω από το μνημείο Ν. Καζαντζάκης – Γήπεδο Μαρτινέγκο (Εργοτέλης) – Πύλη Ιησού, τερματισμός.

Ο Δήμος Ηρακλείου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν αλλά και να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να χαρούν μια κυριακάτικη βόλτα στα Ενετικά Τείχη.

Οι ενδιαφερόμενοι για το 2ο Block συμμετεχόντων στις 10:00, καθώς το 1ο Block έχει καλυφθεί, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο https://park-run.gr/ επιλέγοντας το κουμπί «Εγγραφή».

Η διαδρομή επί των Ενετικών Τειχών από τις 08:45 έως το πέρας του αγώνα θα αποκλειστεί για πεζούς και ποδήλατα για λόγους ασφαλείας και η πρόσβαση θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ από την Πύλη Ιησού και την περιοχή της Βίγλας.

Οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε στη Βρετανία το 2004 και σήμερα λειτουργεί σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την διεξαγωγή ενός σταθερού, δωρεάν και ανοιχτού σε όλους δρομικού γεγονότος.

Η δράση του Parkrun Heraklion πραγματοποιείται, μαζί με σειρά άλλων, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.