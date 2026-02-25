Δήμος Αγίου Νικολάου:«Η Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη απόψε στο κινηματοθέατρο REX

Η ΔΑΕΑΝ σε συνεργασία με την Ομάδα Παραστατικών Τεχνών «Ενοδία» παρουσιάζει το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Η Φόνισσα” απόψε (25/2/2026) στο κινηματοθέατρο REX.

Ώρα 19:30

Τιμή εισόδου: 12€

Προπώληση : 10€ (στα Γραφεία της ΔΑΕΑΝ – Μαρίνα Αγίου Νικολάου και στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ

Λίγα λόγια για το έργο

«Η φόνισσα» (1903) κατέχει, κατά γενική ομολογία, ξεχωριστή θέση στο έργο του Παπαδιαμάντη (1851–1911) και κατ’ επέκτασιν στα ελληνικά γράμματα.

Ξεχωριστή και με τις δύο σημασίες της λέξης: ιδιαίτερη και εξέχουσα.

Αν δεν υπήρχε «Η φόνισσα», το τεράστιο αυτό έργο θα έμενε λειψό, όσο τουλάχιστον αφορά το πρόβλημα του κακού, πρόβλημα που δεσπόζει στο Παπαδιαμαντικό corpus.

Το Παπαδιαμαντικό κακό είναι κατά κανόνα το καθημερινό, το τρέχον κακό, πνιγηρά μίζερο συχνά· είναι το κακό του καθημερινού κανονικού ανθρώπου.

Το κακό του Παπαδιαμάντη δεν είναι το έγκλημα, δεν είναι η ακραία παράβαση που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της κοινότητας· δεν είναι εξαιρετικό μα είναι ολωσδιόλου κοινότοπο.

Εξαίρεση «Η φόνισσα», και μάλιστα διόλου αμελητέα, αφού πρόκειται για κορυφαίο κείμενο όχι μόνο του συγγραφέα του αλλά και όλης της νεοελληνικής πεζογραφίας.

Χωρίς τη «Φόνισσα» το Παπαδιαμαντικό έργο θα ήταν εντελώς διαφορετικό.

Το κακό που διαπράττει η γραία Χαδούλα δεν είναι το καθημερινό κακό, το

συνηθισμένο, το κοινωνικό, αλλά το μέγα κακό, το ριζικό, το ασυγχώρητο.

Ποια είναι όμως αυτή η Φραγκογιαννού; Τι σόι άνθρωπος είναι αυτή η γυναίκα που διαπράττει ένα τόσο ακραίο έγκλημα; Και τι είναι άραγε αυτό που την οδηγεί να το αποτολμήσει;

Η παράσταση βυθίζεται στον έξοχο λόγο του συγγραφέα, διατηρώντας την αρχική μορφή του στην καθαρεύουσα, και διερευνά τον άξονα του «πνίχτη» σε μια υπόγεια ψυχολογική διερεύνηση μιας αλλοτινής «σίριαλ κίλερ» που θέλει να λυτρώσει τον φτωχό κόσμο από τα κορίτσια.

Ένας μονόλογος-θρίλερ, σε νέα δραματουργία, που θα συγκινήσει και θα προβληματίσει το φιλοθεάμον κοινό, αναδεικνύοντας συνάμα τη λιτότητα και την εγκράτεια ως τα κορυφαία εκφραστικά μέσα της σκηνικής τέχνης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Α. Παπαδιαμάντης

Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Φοινίτσης

Ερμηνεία: Ράνια Πλατάκη