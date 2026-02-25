Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε ο νέος Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ρεθύμνης,
κ. Μιχάλη Σαρρή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Λιονή συνεχάρη τον κ. Τσιλιμιγκάκη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιλιμιγκάκης ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη για τη θερμή υποδοχή και τόνισε ότι προτεραιότητά του αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης, καθώς και ο στενός συντονισμός με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών για συνεχή συνεργασία προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Νομού Ρεθύμνης και της Κρήτης γενικότερα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» το νέο Κέντρο...

0
Την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου...

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μαλεβιζίου στο Λύκειο Γαζίου

0
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση...

Στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» το νέο Κέντρο...

0
Την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου...

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μαλεβιζίου στο Λύκειο Γαζίου

0
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη χρηματικό ποσό,όπλα και πυροτεχνήματα
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:«Η Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη απόψε στο κινηματοθέατρο REX
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST