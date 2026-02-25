Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη χρηματικό ποσό,όπλα και πυροτεχνήματα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων και πυροτεχνημάτων στο Ρέθυμνο.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -482- γραμμάρια κοκαΐνης , χρηματικό ποσό 9.000 ευρώ , -6- πυροκροτητές -2- ζυγαριές και όπλο

Συνελήφθη χθες (24.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων και πυροτεχνημάτων ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν χθες (24.02.2026) απογευματινές ώρες 43χρονο ημεδαπό σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Ρεθύμνης κατά το χρόνο που απέκρυπτε ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στο ανωτέρω σημείο ,στην πατρική του οικία καθώς και στην οικία του ,σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου.

Στις έρευνες ,στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας , της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου , βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

• -482- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

• -6- πυροκροτητές

• -2- ζυγαριές

• Χρηματικό ποσό 9.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Όπλο με -2- γεμιστήρες

• Κροτίδα

• Φυσίγγιο

• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

• -5- αναδιπλούμενα μαχαίρια και σπρέι πιπεριού

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.