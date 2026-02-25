Η Περιφέρεια Κρήτης, τιμώμενη Περιφέρεια στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας, F.re.e 2026

H F.re.e. 2026, η σημαντικότερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού και τουρισμού αναψυχής του Μονάχου και της Βαυαρίας, διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970, ωστόσο φέτος, επιφύλαξε στην Κρήτη έναν διαφορετικό/σημαίνοντα ρόλο, παραπάνω από έναν συμμετέχοντα προορισμό, εκείνον της τιμώμενης περιφέρειας (Partner Region).

Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι πύλες της έκθεσης δεν άνοιξαν για την Περιφέρεια Κρήτης στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, αλλά από τις 10 Φεβρουαρίου, μια εβδομάδα νωρίτερα και στον εμβληματικό χώρο της Ελληνοπρεπούς Γλυπτοθήκης, όπου δημοσιογράφοι και επίσημοι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έκθεση και την συμμετοχή της Κρήτης, ως τιμώμενης Περιφέρειας.

Ως τιμώμενη Περιφέρεια, με συνέπεια, η Κρήτη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των «αρμοδιοτήτων του τίτλου της», κόσμησε το εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου με τα Mega Logos της στην είσοδο του αλλά και κάθε άλλο σημείο του Messe, προλόγισε την έκθεση, έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων μαζί με τους διοργανωτές,

ξεσήκωσε επίσημους και κοινό με τους παραδοσιακούς χορούς της και τιμήθηκε, με το Vip Tour να ξεκινάει από το περίπτερό της, όπου όλοι γεύτηκαν την παραδοσιακή Κρητική Διατροφή, συνδυάζοντας έτσι και τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026, σε μια τελετή που η Κρήτη αλλά και η ίδια η έκθεση σύμφωνα με τους ιθύνοντες της, δεν είχε ξαναζήσει.

Οι επόμενες ημέρες ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Η Περιφέρεια Κρήτης και το περίπτερο της δεχόταν συνεχώς επισκέπτες που αναζητούσαν αυτό που προσφέρει η F.re.e και η Κρήτη, την ποικιλομορφία της αλλά και ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των ταξιδιών και του τουρισμού τροχοκίνητων (caravanning) και camping,

των θαλάσσιων σπορ, της ποδηλασίας, των υπαίθριων δραστηριοτήτων, της σωματικής υγείας και ευεξίας και πάνω από όλα του πολιτισμού και της γαστρονομίας, μέσα από την τριπλή «προσωπικότητα» της Κρήτης, του πολυτελούς Βορά, του εναλλακτικού Νότου και της ανεξάντλητης ενδοχώρας, που την κάνουν μια μικρή ήπειρο.

Φέτος, το 2026, εκτός από την Κρήτη που αποτέλεσε την τιμώμενη Περιφέρεια, περίπου 90 εκθέτες από 50 χώρες παρουσίασαν τις καινοτομίες τους στις 5 εκθεσιακές αίθουσες της f.re.e., ενώ περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες αξιοποίησαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε ζωντανές επιδείξεις και διαδραστικές δραστηριότητες ανάμεσα στις οποίες ήταν και η παρουσίαση της Περιφέρειας Κρήτης,

από την Προϊσταμένη Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Ελένη Βουγιουκαλάκη ως ένας ποικιλόμορφος – διαφορετικός και εναλλακτικός προορισμός, αλλά απόλαυσαν και τις χορευτικές ικανότητες του Συλλόγου Κρητών της Νυρεμβέργης.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε το σύνολο των επίσημων προσκεκλημένων της έκθεσης, ο CEO του Messe München Dr. Reinhard Pfeiffer, ο Dr. Christian Scharpf, σύμβουλος Οικονομικών-Εργασίας του Μονάχου, η Βαυαρή Υπουργός Τροφίμων,

Γεωργίας, Δασών και Τουρισμού κ. Michaela Kaniber, o Έλληνας Γενικός Πρόξενος στο Μόναχο Κωνσταντίνος Κοδέλλας, αλλά και όλη η ομάδα του Ελληνικού Προξενείου που ήταν εκεί όλες τις ημέρες τις έκθεσης αλλά και της συνέντευξης τύπου, παρέχοντας όλη την απαιτούμενη βοήθεια, τεχνογνωσία και συντονισμό, η Κινεζική αντιπροσωπεία της έκθεσης, πλήθος τηλεοπτικών και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης, που έδωσε και την press conference, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού για την Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας, ο Νίκος Αλεξάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Κρήτης, η κ. Ελένη Βουγιουκαλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου, η Αλεξάνδρα Γλυκάκη,

στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου και η Ιωάννα Τοπαλίδου, Διπλωματούχος Γερμανόγλωσση ξεναγός. Την αποστολή της Περιφέρειας Κρήτης συνέδραμε και ο Κώστας Βασιλάκης, εκπρόσωπος του Δήμου Σητείας, ενώ ιδιαίτερη μνεία στο Σύλλογο Κρητών Νυρεμβέργης και την Γαρυφαλλιά Βασιλάκου που έκαναν το ταξίδι από Νυρεμβέργη για να συνδράμουν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Γ. Κώτσογλου, δήλωσε: «Σε μια άλλη, έκθεση τουρισμού θα μιλούσαμε για τα ποσοτικά μεγέθη της αγοράς, τις αφίξεις της προηγούμενης και τις προβλέψεις της επόμενης σαιζόν. Στην πόλη της Βαυαρίας όμως που γιορτάζονται οι ήρωες του 1821 στην Πλατεία των Βασιλέων,

μεγαλύτερη σημασία έχουν οι απλοί άνθρωποι που ήρθαν για να μας δείξουν τα τατουάζ τους που έγραφαν «Η καρδιά μου χτυπάει για την Κρήτη» ή είχαν το χάρτη της Κρήτης με το Ε4 που το περπάτησαν 27 ημέρες από την Κίσσαμο μέχρι την Ζάκρο. Στην αγορά της Γερμανίας, που το 2025 ξεπέρασε το 1,4 εκ. επισκέπτες όλοι υμνούν την Κρήτη, Παντού!!».