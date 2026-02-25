Αναζήτηση
Κρήτη:Φοιτητής που αντέγραψε με ΑΙ κόπηκε και η μητέρα του πήγε να ζητήσει «τα ρέστα» από τον καθηγητή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του καθηγητής του ιδρύματος. Πρωταγωνιστής είναι ένας φοιτητής που «κόπηκε» σε μάθημα, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αντιγράψει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο φοιτητής έστειλε email στον καθηγητή εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του, και εκείνος του πρότεινε ως εναλλακτική μια προφορική εξέταση.

Ωστόσο, κατά την ημέρα της προφορικής εξέτασης, δεν εμφανίστηκε ο ίδιος ο φοιτητής αλλά η μητέρα του, συνοδευόμενη από μία ακόμη γυναίκα. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με την καταγγελία του καθηγητή, «επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη».

Η «αθάνατη Ελληνίδα μάνα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής, ζήτησε την αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου της. «Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω τη βαθμολογία μου», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Ο καθηγητής κατέληξε με αιχμηρό σχόλιο: «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες».

Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί.

Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση.

Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού “αιτήματος”. Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι’αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI).

Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου.

Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;

Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κρήτης
