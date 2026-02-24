Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κρήτης

Την Κυριακή 29 Μαρτίου η εκκίνηση.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κρήτης, το Run Greece που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Ο αγώνας δρόμου και βαδίσματος Run Greece διοργανώνεται για 13η συνεχόμενη χρονιά από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική.

Οι εγγραφές

Οι έγγραφες των δρομέων και περιπατητών ξεκίνησαν και στο Ηράκλειο και οι κάτοικοι της Κρήτης γράφονται ήδη μαζικά και αυτή τη χρονιά, αφού μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, από 7 ετών και άνω.

Οι εγγραφές στο Ηράκλειο, με τις έντυπες αιτήσεις εγγραφής γίνονται:

► ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου (1ος όροφος)

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.30 – 14.00

► ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Γραφείο Εθελοντισμού – Κυδωνίας 19 – 1ος όροφος

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.00 – 13.30

► ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ (Θύρα 9) και ΠΑΤΕΛΕΣ: Γραμματείες Γυμναστηρίων: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.00 – 21.00

και Σάββατο 09.00 – 16.00

► ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ SUPER MARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ:

Οι έγγραφές στα SM Χαλκιαδάκης θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες

► Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ: Στάδιο Ελευθερίας -Ε.Α.Κ.Η. (Πλατεία Κόρακα)

Είσοδος από τη Δυτική πλευρά του σταδίου – οδός Πυράνθου

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή

Πρωί 10.00 – 13.00, πρώτα πρέπει να γίνει τηλ. επικοινωνία στο 2810 253587 για να ανοίξει η πόρτα εισόδου στο στάδιο, αφού κάθε πρωί είναι κλειστή λόγω έργων

Απόγευμα: 16.30 – 19.00

► Εγγραφές επίσης γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών www.run-greece.gr

Πρόγραμμα – Δρομικές Αποστάσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής:

Εκκίνηση και Τερματισμός στην αναβαθμισμένη Πλατεία Ελευθερίας.

► Ώρα 10.00 – 10χλμ: Γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2011 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

► Ώρα 11.45 – 5χλμ & Δυναμικό Βάδισμα: Γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

– Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, έχει συμβολική συνδρομή 15 €.

– Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, για τους μαθητές μέχρι 18 ετών και όλους τους φοιτητές, μέσα από ομαδική εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων, έχει συμβολική συνδρομή 5 €.

Μέρος από τις συνδρομές των δρομέων θα διατεθούν για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

► Ώρα 11.15 Family Run 600μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Α΄ – Β΄- Γ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2017 – 2018 και 2019.

Ο κάθε μαθητής – μαθήτρια θα μπορεί να συνοδεύεται και από έναν ενήλικα. Ο κάθε ενήλικας μπορεί να συνοδεύει το ανώτερο 2 παιδιά.

Επίσης σε αυτή την απόσταση των 600μ έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα ΑμεΑ, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

► Ώρα 11.30 Παιδικός Αγώνας 1.000μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Δ΄- Ε΄ – ΣΤ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 – 2015 και 2016.

Οι εγγραφές στον παιδικό αγώνα είναι δωρεάν.

Οι εγγραφές στο Family Run, τόσο για τα παιδία όσο και για τους συνοδούς είναι δωρεάν

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ