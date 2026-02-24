Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης φέρνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Στον Νομό Ηρακλείου, από τις 07:30 έως τις 15:30, η διακοπή θα επηρεάσει τον Δήμο Φαιστού, στο χωριό Πετροκεφάλι, καθώς και τις περιοχές των θερμοκηπίων Μαρκάκη, Μπιτσογιαννάκη και το αρδευτικό Καλοχριστιανάκη. Από τις 08:00 έως τις 11:00, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν τα χωριά Κελιά, Φιλίσια, Βόνη, Αστρακοί, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Μυρτιά, Σαμπάς, Ζωφόροι, Άνω και Κάτω Απόστολοι. Επίσης, θα επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις του λατομείου Ζωφόρων, επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των συγκεκριμένων περιοχών. Από τις 08:00 έως τις 16:00, διακοπή έχει προγραμματιστεί στο χωριό Τεφέλι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς και στις περιοχές Παραθάμνα και Γλυτσόκαμπος, όπως και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στο Τεφέλι. Στον Νομό Ρεθύμνου, από τις 08:00 έως τις 12:00, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν το αρδευτικό Τζαγκαράκη στη Λευκώγεια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και το χοιροστάσιο Σταυρουλάκη στον κάμπο Επισκοπής, στον Δήμο Ρεθύμνης. Επιπλέον, από τις 12:00 έως τις 14:00, διακοπή θα σημειωθεί στο δυτικό τμήμα του χωριού Μαριού, επίσης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στον Νομό Χανίων, από τις 08:00 έως τις 14:00, επηρεάζεται η περιοχή Πάνω Σταλός, στα Πενταριανά, στον Δήμο Πλατανιά. Από τις 09:00 έως τις 12:00, διακοπή θα πραγματοποιηθεί στον Πλάτανο και σε ολόκληρο τον κάμπο Φαλάσαρνων, στον Δήμο Κισσάμου.