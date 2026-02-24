Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης φέρνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Στον Νομό Ηρακλείου, από τις 07:30 έως τις 15:30, η διακοπή θα επηρεάσει τον Δήμο Φαιστού, στο χωριό Πετροκεφάλι, καθώς και τις περιοχές των θερμοκηπίων Μαρκάκη, Μπιτσογιαννάκη και το αρδευτικό Καλοχριστιανάκη.

Από τις 08:00 έως τις 11:00, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν τα χωριά Κελιά, Φιλίσια, Βόνη, Αστρακοί, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Μυρτιά, Σαμπάς, Ζωφόροι, Άνω και Κάτω Απόστολοι. Επίσης, θα επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις του λατομείου Ζωφόρων, επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των συγκεκριμένων περιοχών.

Από τις 08:00 έως τις 16:00, διακοπή έχει προγραμματιστεί στο χωριό Τεφέλι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς και στις περιοχές Παραθάμνα και Γλυτσόκαμπος, όπως και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στο Τεφέλι.

Στον Νομό Ρεθύμνου, από τις 08:00 έως τις 12:00, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν το αρδευτικό Τζαγκαράκη στη Λευκώγεια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και το χοιροστάσιο Σταυρουλάκη στον κάμπο Επισκοπής, στον Δήμο Ρεθύμνης. Επιπλέον, από τις 12:00 έως τις 14:00, διακοπή θα σημειωθεί στο δυτικό τμήμα του χωριού Μαριού, επίσης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Στον Νομό Χανίων, από τις 08:00 έως τις 14:00, επηρεάζεται η περιοχή Πάνω Σταλός, στα Πενταριανά, στον Δήμο Πλατανιά. Από τις 09:00 έως τις 12:00, διακοπή θα πραγματοποιηθεί στον Πλάτανο και σε ολόκληρο τον κάμπο Φαλάσαρνων, στον Δήμο Κισσάμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την...

0
Την Κυριακή 29 Μαρτίου η εκκίνηση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για...

Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς...

0
Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά...

Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την...

0
Την Κυριακή 29 Μαρτίου η εκκίνηση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για...

Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς...

0
Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς των Γερμανών η Κρήτη το 2026
Επόμενο άρθρο
Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κρήτης
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρεύμα: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο -Έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι βοήθησαν στην αποσυμπίεση των τιμών

ΠΚ team ΠΚ team -
Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα πράσινα...

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από...

Run Greece: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Κυριακή 29 Μαρτίου η εκκίνηση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για...

Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς των Γερμανών η Κρήτη το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST