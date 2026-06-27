«Τι σημασία έχει ο τίτλος»: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά!

Η πολυδιαβασμένη συγγραφέας, Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος».

Ξεκίνησε γράφοντας μικρά στιχάκια στο διαδίκτυο — φράσεις που μοιράστηκαν χιλιάδες φορές, έγιναν captions, αφιερώσεις, μηνύματα που πέρασαν από οθόνη σε οθόνη. Από αυτές τις λέξεις γεννήθηκε μια ολόκληρη κοινότητα αναγνωστών.

Και από εκεί προέκυψαν βιβλία που έγιναν best sellers.

Σήμερα, η Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», ένα έργο που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία, την εξομολόγηση και τη σύγχρονη επικοινωνία.

Ένα βιβλίο γραμμένο με τον γνώριμο, άμεσο τρόπο της: φράσεις που μοιάζουν να ειπώθηκαν ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Δεν πρόκειται για μια ιστορία με αρχή και τέλος.

Είναι σκέψεις, εξομολογήσεις, μικρές αφηγήσεις για την αγάπη, την απώλεια, την επιθυμία, τη διάρκεια. Με τη γλώσσα που την έκανε γνωστή: απλή, άμεση, σχεδόν προφορική. Σαν κάποιος να λέει αυτά που εσύ δεν τολμάς.

Ποια είναι η Ρενέ Στυλιαρά

Η Ρενέ Στυλιαρά είναι συγγραφέας και δημιουργός του Rene, του πρώτου παγκόσμιου Love Brand.

Έγινε γνωστή μέσα από τα χειρόγραφα στιχάκια της που έγιναν viral στα Social media και μετατράπηκαν σε βιβλία best sellers, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 360.000 αντίτυπα.

Στη βιβλιογραφία της περιλαμβάνονται οι τίτλοι «Διακριτικά», «Σχεδόν», «Να θυμάσαι να αγαπάς» και το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος».

Η γραφή της, άμεση και συναισθηματική, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα αναγνωστών και έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πολιτισμικό success story γύρω από την αγάπη και την ανθρώπινη επικοινωνία.