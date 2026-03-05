Από την Βενετία στα Χανιά – Η διεθνής διαδρομή των Ενετικών Νεωρίων ολοκληρώνεται στα Χανιά στις 6 Μαρτίου στην Πύλη Sabbionara

Από την κορυφαία έκθεση Αρχιτεκτονικής διεθνώς, την 19η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, στα Χανιά επιστρέφουν τα Ενετικά Νεώρια του Δήμου Χανίων, με την επανέκθεση των μελετών για το σύμβολο της ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00, στην Πύλη της Άμμου (Sabbionara).

Η επανέκθεση πραγματοποιείται σε συνέχεια της ελληνικής συμμετοχής στη 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με τίτλο Intelligens Historica, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του βιώσιμου σχεδιασμού για το μέλλον των πόλεων.

Την πρόσκληση απευθύνουν ο Εθνικός Επίτροπος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, καθώς και η ομάδα των επιμελητών της έκθεσης: Νίκος Σκουτέλης, Elisabetta Molteni, Κλήμης Ασλανίδης, Αντώνης Καραμήτρου και Άννα Τσιτωνάκη.

Η έκθεση παρουσιάζει τις μελέτες για την αποκατάσταση και επανάχρηση των Νεωρίων Χανίων, συμβάλλοντας στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα:

Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια η έκθεση παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον Οκτώβριο του 2025 και στη Δημοτική Πινακοθήκη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά στις 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00, παρουσία της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον κο Νίκο Σκουτέλη και του Εθνικού Επιτρόπου της Ελλάδας στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ κο Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο «Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Απόδοση Χρήσεων στο Συγκρότημα των επτά (7) Ενετικών Νεωρίων στην Παλιά Πόλη Χανίων» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», με συνολικό προϋπολογισμό 20.711.095 ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση των 7 Νεωρίων, με στόχο τη μετατροπή τους σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσβάσιμο σε όλους.