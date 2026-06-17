Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του μέτρου «Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων» για το έτος 2023.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2023 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» – μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://metaforikoisodynamo.gr/

Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε επιμέρους ανώτατα όρια ανά κατηγορία νησιού, ενώ η δράση ισχύει μέχρι την εξάντληση των αντίστοιχων διαθέσιμων πόρων.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται σε μία φάση και κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία αίτηση που αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες μεταφοράς του έτους 2023. Μετά την εξάντληση των επιμέρους ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, καμία επιπλέον αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους για το έτος 2023 και να αναρτήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που δηλώνονται, καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική αξία των υποβαλλόμενων παραστατικών είναι ίση ή μεγαλύτερη από τον δηλωθέντα κύκλο εργασιών του έτους 2023, η αίτηση απορρίπτεται κατόπιν σχετικού ελέγχου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη προθεσμία υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ynanp.gr/el/gr-epikoinwnias-enhmerwshs/dt-2026-06-11-105123/

https://metaforikoisodynamo.gr/