ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Μυστήριο θανάτου στα Χανιά: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός – Φέρει μαχαιριές σε χέρια και λαιμό

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης ένας ηλικιωμένος άνδρας στα Χανιά, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ωστόσο η τελική επιβεβαίωση αναμένεται να προκύψει από την ιατροδικαστική έρευνα. Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με τραγικό τρόπο. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και τον λαιμό, πιθανότατα από κουζινομάχαιρο.

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Team Πολ. Κρήτης
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