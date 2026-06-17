Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο εμβληματικό έργο της ΔΕΥΑΗ για την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης

Σε εξέλιξη οι εργασίες που καθιστούν το Ηράκλειο τον Δήμο με το νεότερο δίκτυο ύδρευσης πανελλαδικά

Στο έργο αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης που εκτελείται από την ΔΕΥΑΗ στη Λ. Δημοκρατίας τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποίησε αυτοψία νωρίς το πρωί της Τετάρτης 17/6 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες ξεκίνησαν στην Λ. Δημοκρατίας στις 29/4, έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το τμήμα ανόδου και συνεχίζονται στην κάθοδο της Λεωφόρου ανά τμήματα, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό την όποια κυκλοφοριακή αναστάτωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες γίνονται μετά από προσεκτικό σχεδιασμό που κρίθηκε αναγκαίος για την προστασία του πρασίνου και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ιδιαίτερα προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εμβληματικό και εκτελείται από το 2020, έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και τον δραστικό περιορισμό των απωλειών. Βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και με την ολοκλήρωσή του, θα έχουν αντικατασταθεί αγωγοί ύδρευσης οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί πριν από πολλές δεκαετίες, συνολικού μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων (μαζί με τα συμπληρωματικά έργα).

Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΗΑ Πόπη Τσαβλάκη και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Γιάννης Τριχάς.