ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Αντιδράσεις από φορείς για την περίφραξη με κιγκλιδώματα της Κρήνης Μοροζίνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Για ακόμη μία φορά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης.

Εν μέσω της τουριστικής περιόδου, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κιγκλιδώματα της Κρήνης Μοροζίνη, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα και πλέον πολυσύχναστα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης.

Σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την εικόνα του προορισμού.

Ζητούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Σεβαστείτε τον καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγκυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία.

Το Ηράκλειο αξίζει καλύτερο σχεδιασμό, συνεννόηση και σεβασμό.

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,
Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου

ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.Ενωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Ηρακλείου
Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων
Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου
Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου
Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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