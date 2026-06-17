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Ηράκλειο:Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Μαλεβιζίου για την αναβάθμιση και την ασφάλεια των σχολικών μονάδων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και των συνθηκών παραμονής των μαθητών στις σχολικές μονάδες προχώρησε ο Δήμος Μαλεβιζίου, υλοποιώντας εργασίες τοποθέτησης κουρτινών σκίασης, σκιάστρων και σύγχρονων συστημάτων συναγερμού σε σχολεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν νέα σκίαστρα στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, στο Νηπιαγωγείο Καβροχωρίου και στον Παιδικό Σταθμό Αγίας Μαρίνας, δημιουργώντας προστατευμένους χώρους για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν κουρτίνες σκίασης στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα και στο Λύκειο Γαζίου, τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε κοινόχρηστους χώρους και αίθουσες εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και στη δημιουργία ενός πιο άνετου και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος.

Επίσης, εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα συναγερμού σε σχολικές μονάδες του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότερη προστασία του εξοπλισμού και της σχολικής περιουσίας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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