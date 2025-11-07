Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ρεθύμνης» εντάχθηκε σήμερα στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με προϋπολογισμό 1.503.311,64 ευρώ.

Η πολυσήμαντη αυτή πράξη περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στο αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Ρεθύμνης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και των οικισμών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της πράξης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συνεργάτες του Υπουργού, για τη θετική έκβαση του αιτήματος που είχε υποβληθεί από το Δήμο.

Θερμές ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τους εργαζόμενους του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, για την άρτια προετοιμασία του προγράμματος δράσεων, οι οποίες, με την υλοποίησή τους, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πλήρη μετάβαση του Δήμου στις σύγχρονες συνθήκες ψηφιακής διακυβέρνησης.

Όπως επισήμανε ο κ. Δήμαρχος:

«Οι ψηφιακές λύσεις που έχουν επιλεγεί θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις, θα προωθήσουν μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, θα ενισχύσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, και θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης».

Και συμπλήρωσε:

«Σκοπός της πράξης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Ρεθύμνης” είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Δήμου, μέσω της ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών, που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνων δράσεων και θα αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα στην πόλη και στους οικισμούς».

Το Έργο

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, ο Δήμος Ρεθύμνης ενσωματώνει μια σειρά από νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε καίριους τομείς δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν την οικονομία, τη διακυβέρνηση και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι συγκεκριμένοι τομείς αναπτύσσουν επιμέρους πεδία λειτουργιών, στα οποία εφαρμόζονται καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και συστήματα νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση της αστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Η ψηφιακή σύγκλιση των επιλεγμένων τομέων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ρεθύμνης αποτελεί ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και δημιουργεί τις βάσεις για μια έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική πόλη.

Τα αποτελέσματα της πράξης θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ψηφιακής ευημερίας, με θετικό αποτύπωμα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο Δήμος Ρεθύμνης στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής:

• Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ.

• Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων.

• Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων .

• Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων.

• Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή.

• Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.

• Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κτλ).

• Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών .

• Σύστημα Διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών.

• Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση.

• Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων.

•Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

• Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.